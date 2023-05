Home

Cronaca

Minori scomparsi, l’Amministrazione aderisce al presidio per Ifti

Cronaca

25 Maggio 2023

Minori scomparsi, l’Amministrazione aderisce al presidio per Ifti

Giornata internazionale dei bambini scomparsi

L’Amministrazione aderisce al presidio per Ifti, il quindicenne scomparso dal 15 maggio

Si terrà in piazza Grande alle 18.00

Livorno, 25 maggio 2023

Oggi 25 maggio ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, fenomeno che come ricorda l’associazione Penelope, è purtroppo in costante crescita, ed è attribuibile a molteplici cause; tra queste le più significative sono relative alla sottrazione internazionale, al bullismo e cyberbullismo, al settarismo, ai comportamenti deviati negli adolescenti, alla dipendenza dai social, a problematiche famigliari, all’autismo, al traffico di minori soprattutto stranieri.

Questa grave emergenza vede purtroppo Livorno in questi giorni al centro delle cronache.

E’ difatti scomparso dal 16 maggio scorso, Iftekhar, Ifti per gli amici, un ragazzo di 15 anni, del quale i genitori non hanno più notizie. Per questo oltre che alle Forze dell’ordine, alla stampa locale e ai social dove da giorni è in corso un tam tam, si sono rivolti anche alla trasmissione Chi l’ha visto che ha trasmesso un appello ieri sera.

L’Amministrazione Comunale esprime vicinanza alla famiglia di Ifti e sarà presente domani alle 18.00 ad un presidio di solidarietà indetto da Shasha Polas, consigliere aggiunto per le comunità straniere di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin