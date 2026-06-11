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Mirabelli: «Livorno è un grande cantiere aperto». PNRR, riqualificazioni e nuove opere nel bilancio del secondo anno

Cronaca

11 Giugno 2026

Mirabelli: «Livorno è un grande cantiere aperto». PNRR, riqualificazioni e nuove opere nel bilancio del secondo anno

Livorno 11 giugno 2026Mirabelli: «Livorno è un grande cantiere aperto». PNRR, riqualificazioni e nuove opere nel bilancio del secondo anno

Un’amministrazione impegnata a rispettare le scadenze del PNRR, decine di cantieri aperti e una serie di opere strategiche destinate a ridisegnare il volto della città. È il quadro tracciato dall’assessore alle Attività produttive e alle Politiche del lavoro Federico Mirabelli nel corso della conferenza stampa dedicata al secondo anno del secondo mandato del sindaco Luca Salvetti.

«È presto per fare un bilancio rispetto all’anno 2026», ha premesso Mirabelli, sottolineando tuttavia il grande lavoro che l’amministrazione sta portando avanti insieme agli uffici comunali.

«Con l’amministrazione comunale, con gli uffici tecnici e i lavori pubblici, siamo impegnati sul fronte del PNRR in virtù delle prossime scadenze previste per giugno o per fine agosto, a seconda delle procedure», ha spiegato l’assessore.

Al centro dell’azione amministrativa ci sono investimenti per circa 50 milioni di euro.

«Abbiamo circa 50 milioni di euro di investimenti da questo punto di vista da portare a terra, chiudendo le opere», ha dichiarato Mirabelli.

Tra gli interventi ormai prossimi alla conclusione, l’assessore ha indicato la riqualificazione di via Grande, uno dei progetti simbolo del centro cittadino.

«Il risultato importante che vedremo a breve sarà quello della riqualificazione di via Grande. Sostanzialmente siamo proprio all’ultimo tratto di questa importante opera di riqualificazione del centro della città», ha affermato.

Accanto a via Grande, Mirabelli ha richiamato l’attenzione sull’avanzamento dei lavori nell’area mercatale.

«È sotto gli occhi di tutti l’avanzamento dei lavori per quanto riguarda l’area mercatale. Anche questo è un ulteriore segno di attenzione per quanto riguarda la riqualificazione più complessiva del centro città», ha osservato.

L’assessore ha quindi rivendicato l’intensa attività sul fronte delle opere pubbliche.

«È un’amministrazione comunale da questo punto di vista molto impegnata sulle opere pubbliche», ha detto. «Sono diverse decine i cantieri aperti e ne apriremo anche nei prossimi mesi altri importanti e significativi».

Tra gli interventi futuri, Mirabelli ha citato il progetto che interesserà il circolo di Podere San Marco, oltre ai lavori previsti ai cimiteri comunali della Cigna.

Ma lo sguardo è rivolto anche a due operazioni considerate strategiche per la rigenerazione urbana.

«Uno riguarda l’ex Ferro Hotel in zona stazione, per il quale stiamo portando avanti le procedure di gara», ha spiegato.

L’altro intervento riguarda invece il Torrino della Ceschina.

«Anche in questo caso stiamo completando tutto per quanto riguarda le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori», ha concluso l’assessore.

Le dichiarazioni di Mirabelli si inseriscono nel bilancio di metà mandato dell’amministrazione Salvetti e delineano una strategia fondata sull’utilizzo delle risorse del PNRR e sulla realizzazione di opere pubbliche considerate decisive per la riqualificazione urbana e il rilancio della città.

Mirabelli: «Livorno è un grande cantiere aperto». PNRR, riqualificazioni e nuove opere nel bilancio del secondo anno