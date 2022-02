Home

24 Febbraio 2022

Mirabelli PD: “parteciperò al presidio fermiamo la guerra”

L'attacco russo all'Ucraina: atto grave, lesivo dei principi democratici

Livorno 24 febbraio 2022

Federico Mirabelli, Segretario Unione Comunale Partito Democratico Livorno, Stasera parteciperà al presidio “Fermiamo la guerra. Facciamo la pace, non la guerra” promosso dell’associazionismo e dalle organizzazioni sindacali, previsto per le ore 19 in Piazza Civica.

La crisi russo-ucraina è precipitata nella notte. L’invasione dell’Ucraina, da parte della Russia, è un atto grave, lesivo dei principi democratici, che destabilizza l’Europa e rischia di trascinarci in una spirale di violenza.

Lo dichiara il segretario del PD livornese Federico Mirabelli che prosegue:

In queste ore sono già troppe le vittime civili e non di questo conflitto.

Voglio esprimere, a nome del partito che rappresento, la piena solidarietà e vicinanza alla popolazione ucraina.

La Russia di Putin fermi l’aggressione nei confronti del popolo ucraino e ritiri il proprio esercito. Si lasci spazio alle diplomazie. Si costruisca la pace.

