Mirabelli (PD) su MT Logistica: si ricerchino soluzioni condivise

2 Ottobre 2021

Livorno 2 ottobre 2021

L’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno esprime la propria piena solidarietà ai 25 lavoratori della MT Logistica.

La MT Logistica opera, in regime di appalto, per conto della Bertani Trasporti nella movimentazione di auto.

Quest’ultimo è un segmento della filiera dell’auto che risente pesantemente della crisi produttiva causata dalla mancata fornitura di componenti elettronici che sta rallentando la produzione di auto nuove.

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale abbiamo richiamato l’attenzione sulla vertenza MT Logistica attraverso una nostra comunicazione.

Cogliamo positivamente la notizia circa la modifica della procedura di licenziamento. Il passaggio da licenziamento individuale per cessazione di attività a licenziamento collettivo per riorganizzazione consegna alle parti ulteriori 75 giorni per individuare una soluzione diversa e alternativa ai licenziamenti.

Un risultato raggiunto grazie al confronto tra le parti, dove l’Amministrazione Comunale ha assunto un ruolo positivo nella ricerca di percorsi condivisi.

Questa vertenza ci consegna comunque delle forti preoccupazioni per il futuro dell’intera filiera produttiva dell’automotive.

Con la così detta crisi dei “semi conduttori”, subito dopo la chiusura collettiva di agosto, in molti stabilimenti sono state aperte procedure di cassa integrazione.

Il nostro timore è che questa crisi produttiva, che potrebbe protrarsi per tutto il 2022, rischi di aprire una crisi di mercato con ripercussioni serie sui livelli occupazionali.

Per questi motivi chiediamo all’Amministrazione Comunale di monitorare la situazione per quanto riguarda le imprese del nostro comprensorio e

sollecitare un impegno della Regione Toscana e del Governo per sostenere i lavoratori e per difendere il comparto dell’automotive.

