"Miracolo a Livorno": pusher scarcerato perchè cieco e su sedia a rotelle cammina e vede perfettamente in un ristorante in città

15 Ottobre 2022

“Miracolo a Livorno”: pusher scarcerato perchè cieco e su sedia a rotelle cammina e vede perfettamente in un ristorante in città

Livorno 15 ottobre 2022

Le telecamere a circuito chiuso di un ristorante a Livorno hanno immortalato “un miracolo”. Un pusher cieco e non deambulante leggeva perfettamente il menù e camminava tra i tavoli.

A dare la notizia del Miracolo avvenuto in città e il quotidiano online Primocanale

Si tratta di uomo 40enne di Monza che è stato detenuto per anni nel carcere di Genova e deve scontare undici anni per reati pesanti:

associazione a delinquere per reati di droga commessi a Milano ed è anche accusato dell’omicidio di una prostituta nigeriana ammazzata con un colpo di pistola

Il 40enne da quando è andato in galera, nonostante i sospetti del giudice di sorveglianza è riuscito a fingere la sua cecità ed i suoi problemi di deambulazione. In carcere infatti si muoveva su una sedia a rotelle condotta da un altro carcerato che gli permetteva di spostarsi

Una volta in permesso per le sue gravi condizioni di salute si è recato in un ristorante di Livorno assieme alla figlia, ma il caso ha voluto che proprio in quel ristorante, in quel momento vi fosse a cena un agente penitenziario che ha visto l’uomo leggere il menù e muoversi tra i tavoli

L’agente ha segnalato il caso al tribunale di sorveglianza di Firenze. All’udienza fissata dal tribunale, alla presenza del miracolato e dei suoi legali, tutti hanno potuto vedere il video del ristorante che testimonia il “miracolo”.

