Home

Cronaca

Misericordia in classe: Studenti formati al primo soccorso all’ITIS Galilei

Cronaca

18 Aprile 2026

Misericordia in classe: Studenti formati al primo soccorso all’ITIS Galilei

Livorno 18 aprile 2026 Misericordia in classe: Studenti formati al primo soccorso all’ITIS Galilei

Primo soccorso tra i banchi: oltre 400 studenti coinvolti nel progetto ASSO della Misericordia

Imparare a intervenire, superare la paura e fare la differenza nei momenti decisivi. È questo lo spirito del progetto “ASSO – A Scuola di Soccorso”, promosso dalla Misericordia di Livorno, che ha portato il primo soccorso direttamente tra i banchi dell’ITIS Galileo Galilei.

L’iniziativa ha coinvolto ben 17 classi quinte, per un totale di oltre 400 studenti, protagonisti di un percorso formativo dedicato alle basi del soccorso, dal massaggio cardiaco all’utilizzo del defibrillatore semi-automatico.

Un progetto che punta a diffondere competenze fondamentali, come sottolineato dagli organizzatori: sapere come intervenire nei primi istanti di un’emergenza può essere determinante e non deve essere una conoscenza riservata solo agli operatori sanitari, ma patrimonio di tutta la comunità.

Le lezioni, articolate in una parte teorica e una pratica, hanno permesso agli studenti di acquisire nozioni concrete: dalla corretta chiamata al numero di emergenza 112 fino alle manovre salvavita, come la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree.

Determinante è stato anche l’utilizzo dei manichini per le esercitazioni, che ha consentito ai ragazzi di mettersi alla prova in prima persona sotto la guida dei volontari esperti.

Grande soddisfazione anche da parte della scuola. “Una grande opportunità per gli studenti – ha dichiarato il docente referente Manuel Storti – che possono ottenere una preparazione e un attestato sempre più richiesto anche nel mondo del lavoro”.

Il progetto ASSO si conferma così non solo un’iniziativa educativa, ma anche un ponte verso il futuro, capace di stimolare interesse e partecipazione. Non a caso, molti giovani, dopo queste esperienze, scelgono di avvicinarsi al volontariato o al servizio civile.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il direttore della Misericordia, Gabriele Vannucci, che evidenzia come formare i giovani al primo soccorso rappresenti “un atto di utilità pubblica e un gesto d’amore verso la comunità”.

Il progetto continuerà anche nei prossimi mesi nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di diffondere sempre più una cultura del soccorso e della solidarietà.