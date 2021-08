Home

Bibbona

12 Agosto 2021

Miss Italia, da Livorno e provincia 5 ragazze alla finale Toscana

Livorno 12 agosto 2021

Sono 24 le finaliste regionali che si contenderanno oltre al titolo di Miss Toscana 2021 le 7 fasce regionali dei titoli satellite con il diritto di partecipare alla finale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 Settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme e

alle prefinali nazionali.

Tra le 24 ragazze selezionate per la finale finale toscana di Miss Italia, 5 sono di Livorno e provincia

Ecco chi sono le finaliste:

Daniela Ruggiriello di Livorno, 25 anni praticante di palestra;

Sara Galantuomini di Rosignano Marittino, 19 anni studentessa;

Anita Fratti di Capoliveri, 18 anni studentessa;

Antonietta Marino di Bibbona, 24 anni studentessa;

Valentina Iardella di Cecina, 24 anni assistente di volo.

