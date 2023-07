Home

Miss Livorno 2^ tappa, vince la 15enne Alessia Mencarelli, tutte le altre premiate (Foto)

24 Luglio 2023

Livorno 24 luglio 2023 – Miss Livorno 2^ tappa, vince la 15enne Alessia Mencarelli, tutte le altre premiate

Dopo la presentazione il 14 luglio scorso a Fonti del Corallo delle prime ventuno iscritte a Miss Livorno 2023, altre diciotto ragazze livornesi hanno sfilato venerdì pomeriggio nella hall del centro commerciale di Porta a Terra

Porta a Terra si è trasformato in un grande set di moda, con le Miss-modelle che hanno animato per un giorno negozi e piazze del centro; tra prove di abbigliamento; pose fotografiche e registrazioni di video-clip.

Saranno tantissime a questa edizione (la trentatreesima) le aspiranti Miss che vedremo mettersi in gioco anche nelle prossime selezioni in questo popolarissimo concorso-show che, come tante unicità che solo la città labronica sa esprimere, rappresenta una manifestazione “sui generis” in ambito nazionale, andando ben oltre la classificazione di semplice e mero concorso di bellezza.

Anche venerdì scorso a Fonti del Corallo è stato un successo:

tanto pubblico, tante ragazze ed uno spettacolo scorrevole creato su momenti di moda intervallati da spazi musicali e da parentesi di danza.

La sfilata di venerdì, oltre ad avere il valore di selezione per Miss Livorno, è stata conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare; il concorso nazionale al quale Miss Livorno è abbinato dal 2014.

Ed è inoltre stata l’occasione per eleggere una nuova Miss Shopping, una nuova testimonial per Fonti del Corallo dopo l’elezione di Anna Scotto avvenuta sempre a Fonti del Corallo venerdi 14 luglio.

Alle tante sfilate in passerella, la proclamazione della vincitrice di tappa di questo secondo appuntamento Moda e Miss in Galleria:

si tratta di Alessia Mencarelli, quindici anni e mezzo, alta 1,70, studentessa alla scuola superiore tecnica e liceale Russel-Newton di Firenze con aspirazioni da modella.

Pratica la pallavolo, che rappresenta la sua grande passione; ha una ammirazione per Angelina Jolie e caratterialmente si definisce estroversa, calma, tranquilla, altruista ed un po’ permalosa.

Assieme a lei, nominate ai fini della classifica di Miss Blu Mare; Arianna Bini, sedici anni a agosto, studentessa all’ITI e Stella Sonetti, diciassette anni da compiere, studentessa al Vespucci- Colombo..

Elette le due Miss Shopping, adesso rimane da proclamare la Miss Fonti del Corallo 2023; verrà decretata la sera della finale di Miss Livorno alla Terrazza Mascagni il 10 agosto, con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alle due selezioni svolte a Fonti del Corallo e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino a due giorni prima della finale, cioè fino all’8 agosto.

Partirà infatti tra pochi giorni la corsa al voto on line; sarà sufficiente visitare la pagina face book di Fonti del Corallo, scegliere la propria miss (apparirà una foto per ogni ragazza) e votarla.

Tutte le partecipanti alle sfilate di venerdi 14 e di venerdi 21 luglio avranno dunque la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2023” tramite i voti dei propri “fans”. Una formula, questa, che da anni riscuote successo (negli anni scorsi venivano votate centinaia di schede cartacee) e che condurrà la sera del 10 agosto a far conoscere la prescelta, nella suggestiva cornice della Terrazza.

ECCO LE MISS DA VOTARE ON LINE PER L’ELEZIONE DI “MISS FONTI DEL CORALLO 2023”

Desirèe Lombardini, Matilda Mastrosimone, Giulia Menelli, Alice Del Santo, Giulia Meucci, Sara Angioli, Elvon Salawu Silla; Greta Della Bella, Gaia Tinucci, Clizia Armani, Biancaluna Buonaccorsi, Sarah Avantaggiato, Sefora Zora, Gaia Petrucci; Agnese Barellini, Gaia Turchi, Anna Ferralis, Asia Murgia, Anna Scotto, Vittoria Poltri, Enny Tani, Gemma Chidini; Ester Mazzoni, Chiara Riccardo, Arianna Bini, Giulia Mancini, Emilysara Angeli, Carolina Cappa, Giada Barontini; Julia Mastrolonardo, Alice Accordino, Nicole Giacomelli, Melissa Lubrano, Gaia Ambrogi, Alessia Mencarelli; Lisa Rossi, Martina Becherucci, Asia Bacchi e Stella Sonetti.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Prosegue intanto la possibilità per tutte le ragazze di partecipare da protagoniste agli eventi connessi a Miss Livorno. Le interessate che vorranno prendere parte ai prossimi appuntamenti-show potranno contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869, oppure scrivere a crono sax@hotmail.it , oppure consultare i canali web Fb e Instagram dedicati a Miss Livorno. Venerdì 28 alle 21. 30 il tour di Miss Livorno sbarcherà al Camping Pineta al Calambrone; lunedi 31, stesso orario, sarà al Dolli in piazza Grande; venerdi 4 al Bagno Imperiale di Tirrenia.

