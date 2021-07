Home

Eventi

Miss Livorno 2021, domani la prima selezione alle Fonti del Corallo

Eventi

15 Luglio 2021

Miss Livorno 2021, domani la prima selezione alle Fonti del Corallo

Livorno 15 luglio 2021

E’ il primo appuntamento ufficiale della trentunesima edizione di Miss Livorno, manifestazione-show che fino al 21 agosto animerà l’estate con selezioni, casting, provini fotografici e spot video, con tappe in cui ci sarà spettacolo a tutto campo, con corpi di ballo, cantanti, cabarettisti ed esibizioni sportive.

Venerdi pomeriggio (inizio alle 17,00), nella hall del Centro Commerciale Fonti del Corallo, che anche quest’anno sostiene la manifestazione, le bimbe livornesi prenderanno parte a “Moda & Miss” in galleria, un defilè in cui le aspiranti Miss si cimenteranno, alcune per la prima volta, nell’arte del presentarsi in passerella: sfileranno per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile, con la partecipazione degli operatori del centro.

La sfilata di venerdi avrà il valore di selezione e sarà conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014. Grazie a questo gemellaggio, la Miss Livorno eletta e forse anche altre “damigelle” livornesi avranno la possibilità di partecipare alle finali di Miss Blu Mare a bordo della nave “Seashore”, messa a disposizione dalla MSC crociere per una crociera nel Mediterraneo

La Miss Fonti del Corallo 2021, invece, verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni, con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdi e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 19 agosto (due giorni prima della finale): sarà sufficiente visitare il sito ufficiale delle Fonti, ovvero www.fontidelcorallo.eu e scegliere la propria miss, votandola. Questa votazione partirà dopo il 23 luglio, giorno in cui un’altra selezione porterà in scena altre ragazze, sempre a Fonti del Corallo. Tutte le partecipanti di venerdi prossimo e del 23 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2021” tramite i voti dei propri “fans”. Una formula, questa, che da anni riscuote successo, (negli anni scorsi venivano votate centinaia di schede cartacee) e che condurrà la sera del 21 agosto a far conoscere la prescelta, nella suggestiva cornice della Terrazza.

Ma una vincitrice di “tappa”, a Fonti del Corallo, venerdi pomeriggio, sarà comunque proclamata: la “Miss Shopping 2021”, quella più votata dalla giuria tecnica, sarà chiamata per ricevere la fascia della selezione e buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale.

Per tutte le ragazze che volessero partecipare da protagonista agli eventi connessi a Miss Livorno è questo il momento di iscriversi: le interessate potranno contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869, oppure consultare i canali web Fb e Instagram dedicati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin