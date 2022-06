Home

Eventi

Miss Livorno 2022, al via le selezioni. Come partecipare

Eventi

29 Giugno 2022

Miss Livorno 2022, al via le selezioni. Come partecipare

Livorno 29 giugno 2022 – Miss Livorno 2022, al via le selezioni. Come partecipare

il primo appuntamento è previsto per GIOVEDI’ 30 GIUGNO dalle 16 alle 19

al Centro Commerciale Fonti del Corallo (al secondo piano)

Oppure puoi contattare l’organizzazione su uno dei suoi canali:

whatsapp +39 338 996 8869

messenger – il concorso Miss Livorno

Instagram – Miss Livorno

email: cronosax@hotmail.it

Puoi iscriverti anche da Italianurban in via Marradi – Official Fashion Partner di Miss Livorno 2022 – lasciando i tuoi dati a Elisa

l’iscrizione è sempre gratuita

Che aspetti? Non indugiare, Miss Livorno 2022 potresti essere proprio tu!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin