Livorno 9 luglio 2025 Miss Livorno 2025, i video della premiazione finale
La premiazione della terza e seconda classificata, la vincitrice di Miss Livorno 2025 Giorgia Gonnelli
Noemi Agarini terza classificata
Michelle Fiordi seconda classificata
Giorgia Gonnelli è Miss Livorno 2025
Miss Livorno 2025 l’abbraccio delle ragazze alla vincitrice Giorgia Gonnelli
Giorgia Gonnelli la nuova Miss Livorno 2025
Giorgia Gonnelli Miss Livorno 2025, l’abbraccio con babbo Simone
