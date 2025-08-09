Cronaca 9 Agosto 2025

Miss Livorno 2025, i video della premiazione finale

Miss Livorno 2025, i video della premiazione finaleLivorno 9 luglio 2025 Miss Livorno 2025, i video della premiazione finale

La premiazione della terza e seconda classificata, la  vincitrice di Miss Livorno 2025 Giorgia Gonnelli

 

Noemi Agarini terza classificata

Michelle Fiordi seconda classificata

Giorgia Gonnelli è Miss Livorno 2025

Miss Livorno 2025 l’abbraccio delle ragazze alla vincitrice Giorgia Gonnelli

Giorgia Gonnelli la nuova Miss Livorno 2025

Giorgia Gonnelli Miss Livorno 2025, l’abbraccio con babbo Simone

ekom offerte fino all'11 agosto
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps
Inassociazione