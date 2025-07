Home

Eventi

Miss Livorno 2025 parte dal Dollino

Eventi

11 Luglio 2025

Miss Livorno 2025 parte dal Dollino

Livorno 11 luglio 2025 Miss Livorno 2025 parte dal Dollino

Miss Livorno 2025, si parte! Prenderà il via domenica sera dal Dollino in piazza Grande la 35°edizione di una manifestazione-spettacolo che anche quest’anno regalerà a tante “bimbe” livornesi momenti di divertimento nell’affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport. La finale di questa grande festa livornese si svolgerà ancora una volta alla Terrazza Mascagni l’8 agosto, ma durante il percorso di avvicinamento alla finale saranno tanti gli appuntamenti serali e gli eventi collaterali collegati all’iniziativa. E non mancheranno, come è ormai consuetudine da tanti anni, momenti di riflessione mirati alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne (con approfondimenti che troveranno poi ampio spazio ad Effetto Venezia), ed alla valorizzazione della femminilità (con la partecipazione alle varie serate di donne che si sono particolarmente distinte nello sport, nel sociale e nell’imprenditoria). Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla anoressia, grazie all’intervento alle serate di psicologi e nutrizionisti.

Al “Dollino in piazza” (inizio alle 21,30, per prenotazioni tavoli 388/4741865-3200295602) ci saranno cantanti, esibizioni con la “Danza Amaranto”, spazi dedicati allo sport con le evoluzioni delle atleti dello Zen Club di via Pera, ospiti in giuria e soprattutto ci saranno loro, le ragazze della “porta accanto”, che si metteranno in gioco per divertirsi, alcune per vincere la timidezza, altre per avere la possibilità di esprimere la propria passione artistica (nel canto, nella danza, nella recitazione) e di assaporare, con professionalità ma pur sempre in un contesto di divertimento il mondo legato alla passerella, alla pubblicità, al teatro ed alla televisione.

La crociera

Tanti saranno i premi che alla fine, in Terrazza Mascagni, saranno assegnati alle Miss labroniche: il principale di questi è rappresentato dalla crociera promossa dalla MSC nel Mediterraneo sulla nave “Grandiosa”, alla quale la neo Miss Livorno (probabilmente assieme ad altre nostre ragazze, lo scorso anno andarono in sei) sarà chiamata a partecipare essendo la manifestazione Miss Livorno abbinata al concorso nazionale “Miss BluMare” (ideato ed organizzato appunto dalla MSC crociere). Una vera vacanza da sogno.

Miss Livorno, solidarietà e beneficenza

E’da segnalare che il 9 agosto, giorno seguente alla finale, come è consuetudine, la manifestazione Miss Livorno sposerà la solidarietà e la beneficenza: la seconda serata in Terrazza, infatti, oltre a presentare le Miss elette la sera precedente ospiterà “Onde Musicali in Terrazza”, iniziativa finalizzato alla raccolta fondi per la Associazione Cure Palliative: Daniele Pelissero presenterà in prima serata “Voci di Libeccio” (1°Summer Talent per giovani cantanti emergenti), mentre dalle 22,30 esploderà la disco anni 70-80-90. Per una notte rivivranno le mitiche discoteche Atleti, Maroccone, Frumpy, Ciucheba e Tiffany con i dj che ne hanno fatto la storia, presentati dall’indimenticato Johnny Parker di VideoMusic. Main Partner della serata D&A Car di via Enriques e EcoGroup di via dei Condotti Vecchi. Entrambe le serate dell’8 e 9 agosto godranno del patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Prossimi appuntamenti.

Altre news, date e locations delle serate (già ad oggi piuttosto numerose), ospiti diversi e coinvolgimenti di enti ed associazioni ancora in sospeso saranno ben presto rivelati…Certa la partecipazione di “Fonti del Corallo”, anche quest’anno main-partner di Miss Livorno, che ospiterà nel mese di luglio due appuntamenti pomeridiani di “Moda e Miss in Galleria”, il 18 ed il 26. Dalle 17,15 saranno presentati in passerella i brand presenti all’interno del centro commerciale, verranno elette le Miss Shopping per ogni appuntamento e tutti i frequentatori del centro avranno la possibilità di votare on line la loro Miss preferita. Miss Livorno tornerà anche all’Ippodromo Caprilli il 24 luglio, con un appuntamento sui generis in cui le Miss si caleranno in un contesto particolarmente elegante (votate anche da tutti i frequentatori serali del recinto labronico). Altro appuntamento, poi allo Chalet della Rotonda il 28 luglio e semifinale a Marina di Bibbona in piazza delle Orchidee.

Iscrizioni

Si partirà dunque domenica sera dal DOLLINO di Piazza Grande: comincerà così la trentacinquesima avventura di Miss Livorno: Per tutte le ragazze che volessero partecipare da protagonista agli eventi connessi a Miss Livorno 2025 è questo il momento di iscriversi: le interessate potranno contattare il numero telefonico di riferimento w/app 3389968869, oppure consultare i canali web Fb e Instagram dedicati a Miss Livorno. In tante si sono già presentate ed iscritte alla manifestazione, confermando la simpatia ed il calore che i livornesi da sempre rivolgono ad ogni edizione di Miss Livorno.

Miss Livorno 2025 parte dal Dollino