Home

Eventi

Miss Livorno 2026, oggi pomeriggio casting a Fonti del Corallo

Eventi

6 Luglio 2026

Miss Livorno 2026, oggi pomeriggio casting a Fonti del Corallo

Livorno 6 luglio 2026 Miss Livorno 2026, oggi pomeriggio casting a Fonti del Corallo

Una nuova avventura nel mondo affascinante della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport sta per iniziare per le “bimbe” livornesi. Miss Livorno 2026, ci siamo! E’in partenza la 36° edizione di una manifestazione-spettacolo che anche quest’anno regalerà a tante ragazze labroniche momenti di divertimento, di sfilate in passerella e di grandi emozioni. La finale si svolgerà ancora una volta alla Terrazza Mascagni il 24 luglio, ma durante il percorso di avvicinamento alla finale saranno tanti gli appuntamenti serali e gli eventi collaterali collegati all’iniziativa. E non mancheranno, come è ormai consuetudine da diversi anni, momenti di riflessione mirati alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne, ed alla valorizzazione della femminilità (con la partecipazione alle varie serate di donne che si sono particolarmente distinte nello sport, nel sociale e nell’imprenditoria). Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla anoressia, grazie all’intervento alle serate di psicologi e nutrizionisti.

I casting

I “talent scout” di Miss Livorno sono già all’opera da inizio giugno su stabilimenti balneari, locali della costa livornese e pisana (Tirrenia e Marina di Pisa), punti di ritrovo per ragazzi (moletti, Venezia ecc.) alla ricerca di ragazze da inserire da protagoniste nella manifestazione. Come gli scorsi anni saranno alla fine numerosissimi i casting e le selezioni che torneranno ad appassionare, a far parlare la gente, ad incuriosire ed a riscuotere simpatia. Prossimo casting ufficiale, al quale sono invitate tutte le ragazze interessate ad avvicinarsi anche solo per curiosità alla manifestazione, sarà a Fonti del Corallo (main partner della manifestazione da tantissimi anni) lunedi prossimo 6 luglio, alle ore 15,30 (primo gruppo) oppure alle 17,00; al secondo piano (area food) del Centro commerciale di Porta a Terra ragazze e genitori (la cui presenza è sempre gradita), potranno porre domande e chiarirsi qualsiasi dubbio. E’ possibile annunciarsi al casting scrivendo (solo w/app) al 338-9968869.

Prossimi appuntamenti.

La prima tappa ufficiale di Miss Livorno 2026 si svolgerà poi venerdi pomeriggio 10 luglio alle 17,15 proprio a Fonti del Corallo (dove il concorso tornerà anche il giorno 17). Per l’occasione sarà inaugurata la Terrazza Eventi, la nuova area dedicata allo spettacolo al piano superiore del Centro Commerciale di Porta a Terra. In questo appuntamento di “Moda e Miss in Galleria” le ragazze si caleranno nel ruolo di modelle sfilando per i brand presenti al centro commerciale, ci sarà la musica con cantanti giovani e giovanissimi ed anche spazi dedicati alla danza.

Altre news, date e locations delle serate, ospiti diversi e coinvolgimenti di enti ed associazioni ancora in sospeso saranno ben presto rivelati…Ciò che è certo è che si tratterà ancora una volta di uno show, di un “format” in cui il fattore bellezza costituirà solo un piccolo pezzo di un grande puzzle, semplicemente aperto a tutte le ragazze “della porta accanto”. E sarà l’ennesimo capitolo che confermerà una regola generale da sempre alla base di questo happening: quella di mettere in primo piano e di valorizzare le ragazze livornesi, di offrire loro un mezzo per crescere, per conoscersi, per vincere timori, per esprimere la propria passione artistica (nel canto, nella danza, nella recitazione) e per far emergere passioni che potrebbero anche avere un futuro nel mondo del lavoro.