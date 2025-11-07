Home

7 Novembre 2025

Miss Livorno alla finale del concorso nazionale Miss Blu Mare

Livorno 7 novembre 2025

Ancora è vivo in lei il ricordo di quel magico 8 agosto in Terrazza Mascagni in cui ha partecipato alla finale di Miss Livorno 2025 sfilando di fronte a migliaia di persone e convincendo una giuria numerosissima e tutti i presenti ad eleggerla reginetta labronica. Per lei, per la diciassettenne Giorgia Gonnelli, quell’esperienza e quelle emozioni estive si riproporranno a bordo della nave da crociera della MSC Grandiosa, dove si svolgerà la finale nazionale del concorso Miss Blu Mare. Con la sua educazione, intelligenza, capacità artistiche e bellezza rappresenterà la città di Livorno in un contesto fashion dal grande fascino ed eleganza, in cui potrà assaporare appieno l’ambiente del palcoscenico e della passerella. Sarà modella e indossatrice in locations affascinanti, prenderà parte a set televisivi, party e ricevimenti esclusivi. Tutto questo si avvererà da domenica 9 al 15 novembre per la Miss Livorno in carica, che avrà come compagne d’avventura anche Lucia Patti di Rosignano, Viola Caselli di Cecina e Nicole Matteo sempre di Cecina.

Giunta alla diciassettesima edizione, la manifestazione Miss BluMare promossa dalla MSC Crociere e che aspira a far emergere in primo luogo le attitudini artistiche delle ragazze oltre alla loro naturale bellezza fisica, è divenuta negli anni sempre più importante e prestigiosa, occasione di crescita e confronto nonché trampolino di lancio nel mondo della moda e della televisione. Ne è un esempio Samira Lui, attuale notissima “valletta” di Jerry Scotti a La Ruota della Fortuna, che è stata eletta Miss Blu Mare nel 2013. Sono state tantissime anche quest’anno le ragazze che si sono presentate in estate sulle passerelle di tutta la Toscana, con presenze record di spettatori ad ogni tappa e migliaia di visualizzazioni dei tanti post e video sui canali social. Tutte le selezioni per Toscana, la Liguria e la Lombardia sono state seguite dall’Agenzia Arte & Moda di Massa, che porterà in nave ben quindici ragazze finaliste su circa sessanta partecipanti. Tutte le tappe di Miss Livorno, abbinate a Miss BluMare, compresa la serata finale in Terrazza Mascagni dell’8 agosto scorso, sono state curate dalla Cronosax Livorno Spettacolo & sport.

A bordo della “Grandiosa”, nel corso di una crociera di sette giorni nel Mediterraneo che partirà da Civitavecchia per toccare, Palermo, Ibiza, Valencia, Marsiglia e Genova, le ragazze livornesi, si contenderanno oltre al titolo nazionale di Miss BluMare 2025 anche tante altre fasce di merito. Saranno in particolare impegnate in quattro prove ufficiali con una prova abilità a sorpresa con cui le concorrenti dovranno dimostrare di avere le capacità per ricevere corona e scettro da Azzurra Sandrini che nella scorsa edizione ha trionfato sbaragliando tutte, presentata da Arte e Moda per la Lombardia.

Ospiti a bordo le influencer e content creator Maria Laura de Vitis ed Angelica del Grande Fratello e il campione medaglia d’oro Giuseppe Abbagnale. Alla conduzione quest’anno torna Denny Mendez attrice e conduttrice di successo con passato da Miss Italia.