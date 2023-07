Home

Eventi

Miss Livorno, assegnate le prime fasce

Eventi

15 Luglio 2023

Miss Livorno, assegnate le prime fasce

Livorno 15 luglio 2023 – La prima tappa di una nuova edizione, il primo appuntamento ufficiale per le tante ragazze iscritte, le prime emozioni, la prima volta in passerella per molte concorrenti e le prime fasce assegnate: con “Moda e Miss in galleria”, venerdi pomeriggio, Miss Livorno 2023, la trentatreesima edizione della popolarissima manifestazione-show dell’estate labronica, ha preso ufficialmente il via a Fonti del Corallo,

Nella hall del Centro Commerciale, le bimbe livornesi hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento

La sfilata di venerdì, oltre ad avere il valore di selezione per Miss Livorno, è stata conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014.

Grazie a questo gemellaggio, la Miss Livorno eletta e forse anche altre “damigelle” livornesi avranno la possibilità di partecipare alle finali di Miss Blu Mare 2023 che si svolgeranno a bordo della nave “Fantasia”, della flotta MSC, nel corso di una crociera nel Mediterraneo.

Introdotte dall’animatore storico di Miss Livorno Alberto Bucci, in arte Alby, si sono presentate al pubblico di Fonti del Corallo ben ventuno bimbe di ”scoglio”:

Desirèe Lombardini, Matilda Mastrosimone, Giulia Menelli, Alice Del Santo, Giulia Meucci, Sara Angioli, Elvon Salanu Silla, Greta Della Bella, Gaia Tinucci; Clizia Armani, Biancaluna Buonaccorsi, Sarah Avantaggiato, Sefora Zora, Gaia Petrucci, Agnese Barellini, Gaia Turchi; Anna Ferralis, Asia Murgia, Anna Scotto, Vittoria Poltri ed Enny Tani.

Alla fine ad incantare la giuria, ad essere proclamata come prima Miss Shopping 2023 (la seconda sarà eletta, come detto, venerdi prossimo) è stata Anna Scotto, sedici anni a settembre, studentessa, alta 1,68, capelli castani ed occhi verdi.

La nuova Miss Shopping si definisce una ragazza leale, sincera ed altruista, un po’ insicura e permalosa. Le piace giocare a tennis, ha aspirazioni da hostess ed una ammirazione per il cantante Ultimo.

Assieme a lei, ai fini della segnalazione per Miss BluMare sono state assegnate altre due fasce: a Elvon Salanu Silla, sedici anni a ottobre, studentessa al Cecioni in scienze umane e Desirèe Lombardini, diciassette anni e mezzo, studentessa al Vespucci-Colombo indirizzo socio sanitario.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin