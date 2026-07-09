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Miss Livorno, conto alla rovescia: venerdì il debutto della 36ª edizione

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9 Luglio 2026

Miss Livorno, conto alla rovescia: venerdì il debutto della 36ª edizione

Livorno 9 luglio 2026 Miss Livorno, conto alla rovescia: venerdì il debutto della 36ª edizione

Prenderà ufficialmente il via venerdì pomeriggio 10 luglio alle 17,15 da Fonti del Corallo la 36° edizione di Miss Livorno, manifestazione-spettacolo che anche quest’anno regalerà a tante “bimbe” livornesi momenti di divertimento nell’affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport. Lo show che aprirà la popolarissima manifestazione, che avrà il suo epilogo il 24 luglio ancora una volta alla Terrazza Mascagni, si ispirerà ad un format in cui non mancheranno momenti di riflessione mirati alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne ed alla valorizzazione della femminilità.

Il centro commerciale Fonti del Corallo, main partner della manifestazione anche per il 2026, sarà trasformato per l’occasione in un grande set di moda, con l’iniziativa “Moda & Miss in Galleria”. Le miss-modelle animeranno per un pomeriggio (inizio alle 17,15) negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche, spot video e sfilate, calandosi per una volta nella veste di modelle e indossatrici. Per l’occasione sarà inaugurato lo spazio eventi al piano superiore del Centro, dove su un palco nuovissimo le ragazze sfileranno per noti brand nazionali ed internazionali, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile (ed anche maschile). Ci saranno momenti dedicati alla musica con la partecipazione di giovani cantanti e spazi -spettacolo tutti da scoprire, tra i quali momenti di danza.

La Miss Fonti del Corallo 2026, che quest’anno assumerà anche il titolo di ”social”, verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni (24 luglio) con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdi 10 e di venerdi 17, oltre che di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 23 luglio (un giorno prima della finale): sarà sufficiente accedere alla pagina facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Tutte le partecipanti di venerdi prossimo e del 17 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Social Fonti del Corallo 2026” tramite i voti dei propri fans. Ma una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, sarà comunque proclamata: ad ogni appuntamento alle “Fonti” verrà infatti eletta una “Miss Shopping 2026”, quella più votata in quei giorni dalla giuria tecnica, che riceverà buoni acquisto da utilizzare nei negozi del centro.

Le iscrizioni e le selezioni

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione di venerdi prossimo e del 17 luglio a Fonti del Corallo; è possibile iscriversi anche per gli appuntamenti che porteranno Miss Livorno mercoledi 15 (ore 21,30) alla PASTICCERIA GONNELLI in Piazza Grande (per info e prenotazioni 0586/326284-366/9801546) e per domenica 19 luglio per l’ultima tappa selettiva da STONE sugli Scali delle Ancore in Venezia.

Tutte le ragazze interessate potranno contattare il numero telefonico di riferimento 338/9968869 (solo w/app) o visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” o la pagina Instagram Miss Livorno dedicata alla manifestazione.

La serata in beneficenza

Come in altre passate edizioni, anche nella 36°edizione di Miss Livorno sarà dato ampio spazio alla solidarietà ed alla beneficenza: al fine di attuare una raccolta fondi da destinare alla associazione “Amici della Zizzi”, sabato 24 luglio, in Terrazza Mascagni, stessa location della Miss del giorno precedente, andrà in scena “Onde Musicali in Terrazza”, uno spettacolo con la presentazione della Miss Livorno eletta la sera precedente, con “Voci di Libeccio”, ovvero il 2°Summer talent riservato a giovani cantanti emergenti, presentato da Daniele Pelissero, cui seguirà lo spazio in cui si esibiranno i d.j. protagonisti negli anni 70-80-90 nelle discoteche ATLETI-MAROCCONE-FRUMPY-CIUCHEBA-TIFFANY-CUPOL presentati da Alby d.j. e da Laura Petracchi.

Per l’occasione saranno ripercorsi i periodi della grande disco-music, con la presenza e la partecipazione di coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabili canzoni e artisti di quegli anni. Da un’idea di Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano e con l’organizzazione della Cronosax Livorno Spettacolo & Sport, saliranno in consolle PIERINO VEE in rappresentanza dell’ATLETI, RICCARDO NOVI per il MAROCCONE, D.J.RANDY per il FRUMPY, VITTORIO L’INDIANO per il CIUCHEBA e JERRY DJ per il TIFFANY. Special Guest D.J. FRAU. Tutti saranno presentati da ALBY D.J. protagonista negli anni 80 alla discoteca Cupol. Ci sarà anche la diretta radio con RADIO STUDIO X.