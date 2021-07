Home

Miss Livorno, domani nuovo casting. Come partecipare

8 Luglio 2021

Miss Livorno, domani nuovo casting. Come partecipare

Livorno 8 luglio 2021

Al primo casting di Miss Livorno 2021, programmato la scorsa settimana a Fonti del Corallo, si sono presentate oltre venti aspiranti reginette, età media intorno ai 18 anni (si va dalla minima di 15 alla più grande di 23), motivate e decise a conquistarsi un posto in passerella, dopo un anno di stop forzato lontano da palchi e contesti di moda e spettacolo.

E’ così partita la trentunesima edizione di un concorso-show tra i più longevi nel panorama nazionale, un happening che anche quest’anno si concluderà come è ormai consuetudine alla Terrazza Mascagni, il 20 e 21 agosto prossimi.

In vista delle prime selezioni che andranno in scena il 16 e 23 luglio nella hall eventi di Fonti del Corallo, è stato messo in calendario un nuovo casting per venerdi prossimo 9 luglio, in orario 17-19, al piano superiore (area food) di Fonti del Corallo.

Ad accogliere tutte le ragazze che vorranno anche soltanto avvicinarsi a Miss Livorno, chiedere informazioni ed iscriversi (ovviamente gratuitamente), ci saranno i responsabili della Cronosax Livorno, che da sempre organizza la manifestazione. I genitori saranno i benvenuti.

Nei pomeriggi del 16 e 23 le Miss partecipanti saranno chiamate a calarsi appieno nel ruolo di modelle, sfilando con capi di abbigliamento e accessori per conto dei negozi della galleria commerciale. Si tratterà sostanzialmente di due appuntamenti con la “Moda & Miss”, che porteranno al termine di ogni evento all’elezione di una Miss Shopping decretata da una giuria tecnica. Ma tutti, successivamente, avranno poi la possibilità di votare la propria Miss preferita collegandosi al sito ufficiale www.fontidelcorallo.eu, contribuendo ad eleggere la Miss Fonti del Corallo 2021 che verrà svelata e proclamata la sera del 21 agosto in Terrazza.

Tantissimi saranno i premi che anche quest’anno saranno assegnati alle vincitrici delle fasce messe in palio dall’organizzazione (nel 2020 furono ben 18 le fasce premio consegnate). Tra questi anche il diritto di prendere parte ad una crociera a bordo della nave “SEASHORE” della flotta MSC, essendo Miss Livorno abbinata dal 2014 a “Miss Blu Mare”, concorso nazionale in grande ascesa che organizzerà una crociera vip per 50 Miss qualificatesi a livello nazionale (e tra queste anche la Miss Livorno).

Oltre che presentandosi venerdi pomeriggio a Fonti del Corallo, è possibile iscriversi tramite mail scrivendo a cronosax@hotmail.it, oppure consultando le pagine fb e Instagram dedicate a Miss Livorno, oppure scrivendo o chiamando il 338-9968869.

