Miss Livorno, Gaia Tinucci eletta Miss Shopping

28 Luglio 2022

Livorno 28 luglio 2022

Tanto pubblico, tante ragazze, uno spettacolo scorrevole creato su momenti di moda intervallati da spazi musicali e da parentesi di danza: è stato un successo la seconda uscita pubblica di Miss Livorno 2022-XXXII edizione a Fonti del Corallo.

La hall del Centro Commerciale di Porta a Terra si è affollata sin dal primo pomeriggio e l’intera Galleria si è a poco a poco trasformata in un grande set di moda, con le miss-modelle che hanno avuto il merito di animare per un giorno negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche e spot video.

Accolte sul palco dallo storico presentatore delle Miss, Alby Dj, le bimbe livornesi (assieme anche ad alcuni giovani modelli che hanno presentato capi di abbigliamento maschili), hanno sfilato in passerella per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile,

La sfilata oltre ad avere il valore di selezione per Miss Livorno, è stata conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014.

E’ inoltre stata l’occasione per eleggere una nuova Miss Shopping. Al termine delle tante sfilate in passerella, ha fatto così seguito la proclamazione della vincitrice di tappa di questo secondo appuntamento Moda e Miss in Galleria:

si tratta di Gaia Tinucci, diciotto anni, alta 1,77, bionda dagli occhi azzurri, studia al Geometri Buontalenti ed ha una precisa aspirazione: diventare architetto.

Ha una grande passione: la danza, che pratica da oltre quattordici anni. Assieme a lei sono state nominate ai fini della classifica di Miss Blu Mare Greta Giusti, Desireè Lombardini, Stella Sonetti, Ilaria Frasca e Giulia Bertuccelli.

Prosegue intanto la possibilità per tutte le ragazze di partecipare da protagoniste agli eventi connessi a Miss Livorno. Le interessate possono contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869, oppure scrivere a cronosax@hotmail.it, oppure consultare i canali web Fb e Instagram dedicati a Miss Livorno.

Prossimo appuntamento con Miss Livorno 2022 è atteso per venerdi 29 luglio alle 21,30 nello spazio eventi di Porta a Mare.

