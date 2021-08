Home

Miss Livorno: giovedì 5 agosto, nuovo appuntamento a Porta a Mare

4 Agosto 2021

Miss Livorno: giovedì 5 agosto, nuovo appuntamento a Porta a Mare

Livorno 4 agosto 2021

Nuovo appuntamento per la trentunesima edizione di Miss Livorno: giovedi sera, 5 agosto, alle 21,30, il concorso-show dell’estate labronica entrerà nel vivo, con una selezione connessa alla moda, alla musica, alla danza ed allo sport, ospitata nello spazio-eventi di Porta a Mare.

Quella di Porta a Mare è una tappa ormai storica di Miss Livorno: dopo uno stop nel 2020 causa Covid, negli anni precedenti la passerella del centro commerciale di Piazza Mazzini ha sempre costituito un trampolino di lancio importante per le tante ragazze iscritte, tradizionalmente chiamate in questa tappa a promuovere se stesse tramite video clip destinati ad essere votati dal pubblico via web.

Anche quest’anno per le “bimbe” già iscritte (ma è ancora possibile aderire all’iniziativa, chiamando il 338/9968869) sono scattate le telecamere di Mxt Michele Silvestri videomaker, che ha registrato i video di ognuna di loro, in concorso per divenire la Miss Social Porta a Mare 2021.

Visitando la pagina facebook Porta a Mare-area commerciale, tutti hanno già adesso la possibilità di eleggere la propria Miss, mettendo “mi piace” al video della ragazza preferita.

La Miss Social eletta tramite i “like” ricevuti (termine per votare le ore 15 di giovedi) è alla quinta edizione, forte di migliaia e migliaia di adesioni all’iniziativa registrate negli anni passati.

Oltre a questa fascia-premio, al termine della serata di giovedi saranno assegnate anche altri titoli, validi sia per l’accesso alla finale di Miss Livorno (in programma il 20 e 21 agosto prossimi alla Terrazza Mascagni), sia per la graduatoria valida per il concorso nazionale Miss Blu Mare, a cui Miss Livorno è abbinato, che porterà la nostra Miss (e forse anche altre) sulla nave “SeaShore” della MSC crociere, che ospiterà la finale di Miss Blu Mare durante una crociera nel Mediterraneo.

Ancora una volta, in sostanza, le luci, le foto e le attenzioni del pubblico saranno tutte per loro, per le tante aspiranti reginette che saranno introdotte in passerella da Alby, presentatore storico delle Miss, di fronte ad una giuria presieduta dalla direttrice del centro commerciale Porta a Mare Susanna Del Moretto.

