Miss Livorno, in 25 a contendersi il titolo della 3^ tappa sul litorale pisano

30 Luglio 2023

Livorno 30 luglio 2023 – Miss Livorno, in 25 a contendersi il titolo della 3^ tappa sul litorale pisano

Per la prima volta in questa trentatreesima edizione la manifestazione Miss Livorno è sbarcata sul litorale pisano Miss Livorno 2023 ha invaso il “Camping Pineta” al Calambrone, accompagnata ancora una volta da tantissima gente al seguito ed accolta con curiosità ed interesse dall’eterogenea popolazione del campeggio.

A presentarsi per l’occasione in passerella, calate nel ruolo di modelle ed indossatrici per questa edizione speciale di Miss Livorno (numero di iscritte record, “tournèe” fitta di incontri e presentazioni, seguito notevole) sono state venticinque pretendenti al titolo di reginetta labronica.

A presentarle, intervistarle ed a scherzare con loro per stemperare l’emozione della sfilata in pubblico, ha pensato come al solito Alberto Bucci, in arte Alby, animatore e show man, oltre che storico presentatore della manifestazione Miss Livorno.

Assolute protagoniste sono state loro, le Miss candidate, che prima di salire in passerella si sono lanciate in shooting fotografici con una Ferrari. Pettinate dall’equipe dell’Hair Salon di via della Coroncina, hanno sfilato sul green carpet del Pineta, prima in abiti eleganti e quindi in costume Vittoria Poltri, Emily Sara Angeli, Chiara Riccardo, Alessia Mencarelli, Sara Angioli, Gemma Chidini, Martina Becherucci, Emily Bruno, Julia Mastrolonardo, Stella Sonetti, Sarah Avantaggiato, Lisa Rossi, Gaia Ambrogi, Anna Scotto, Elvon Salawu Sylla, Luisa Lila, Ester Mazzoni, Nicole Bruno, Giulia Mancini, Giada Barontini, Giulia Menelli, Agnese Barellini, Asia Murgia, Giulia Meucci e Desirèe Lombardini.

Cinque di loro le premiate, segnalate anche per il concorso nazionale della MSC crociere Miss BluMare, al quale Miss Livorno è abbinato

Quinta classificata “Fashion girl Pineta” è risultata Desirèe Lombardini, quarta “Miss Sport Pineta” Giulia Meucci, terza “Miss Dance Pineta” Anna Scotto, seconda classificata “Ragazza Sprint” Alessia Mencarelli. Il titolo di Miss Camping “Pineta” 2023 se lo aggiudica, quasi con acclamazione pubblica, a Stella Sonetti, diciassette anni a ottobre, studentessa al Vespucci, bionda dagli occhi verdi, alta 1,70. Caratterialmente ottimista e determinata, è una ragazza timida e caparbia. Pratica la danza e fa recitazione, la sua aspirazione è diventare una ballerina.

Prossimo appuntamento lunedi 31 luglio al Dolli in Piazza Grande: tante altre Miss sono attese per l’occasione in passerella, per un nuovo show in cui il fascino della moda si mischierà nuovamente con la danza e con la musica.

Per tutte le ragazze che volessero partecipare in extremis a questa ed alla tappa all’Imperiale di venerdi 4 agosto il numero telefonico da contattare è 338/9968869, oppure scrivere a cronosax@hotmail.it, oppure consultare i canali web FB e Instagram dedicati a Miss Livorno.

