Miss Livorno, la 17enne Giorgia Gonnelli è la reginetta della selezione a Marina di Bibbona

3 Agosto 2024

Miss Livorno 2024: Successo per le Selezioni a Marina di Bibbona

Marina di Bibbona ha ospitato l’ultima selezione preliminare di Miss Livorno 2024, portando il popolare concorso sulla Costa degli Etruschi. In piazza delle Orchidee, grazie al patrocinio del Comune di Bibbona, 35 ragazze hanno sfilato per conquistare le fasce in palio e accedere alla finalissima.

La serata, presentata dall’animatore storico Alberto Bucci, noto come Alby, ha visto le concorrenti esibirsi in abiti eleganti e costumi realizzati da “Ago & Filo Express”. L’evento è stato arricchito da performance musicali di cantanti come Francesca Lenzi, Eleonora Biancani e la giovane Maddalena Simoncini, oltre a esibizioni di danza della scuola Star Light Dance Studio, diretta da Martina Virzì.

Le preferenze dei giurati hanno decretato vincitrice Giorgia Gonnelli, 17 anni, di Cecina. Al secondo posto si è classificata Stella Sonetti, seguita da Annelisabeth Di Paolo, Sara Tamburini e Noemy Agarini. Le vincitrici hanno ottenuto fasce che permettono loro di accedere alla finale di Miss Livorno e al concorso nazionale Miss Blu Mare.

La selezione è stata un nuovo successo per Miss Livorno 2024, confermando l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico e delle istituzioni locali.