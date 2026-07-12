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Miss Livorno, le vincitrici della prima tappa

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12 Luglio 2026

Miss Livorno, le vincitrici della prima tappa

Livorno 12 luglio 2026 Miss Livorno, le vincitrici della prima tappa

Tante ragazze in passerella, musica, animazione, danza, moda, eleganza e divertimento: è partita col botto, venerdi pomeriggio dalla nuovissima Terrazza Eventi di Fonti del Corallo (al secondo piano del Centro) inaugurata per l’occasione, la 36°edizione di Miss Livorno, una sorta di vero e proprio show con defilè, un “format” in cui il fattore bellezza delle ragazze ha costituito ancora una volta solo un piccolo pezzo di un grande puzzle in cui a prevalere, secondo una regola generale da sempre alla base di questo happening, è la valorizzazione artistica delle “bimbe” livornesi, alle quali viene da oltre trent’anni offerto un mezzo per crescere, per conoscersi, per vincere timori, per accettare vittorie e sconfitte, momenti di gloria e delusioni e per far emergere passioni che potrebbero anche avere un futuro nel mondo del lavoro. Un pubblico da grandi eventi ha assistito alla presentazione delle ragazze, calate per l’occasione (alcune per la prima volta in assoluto) nel ruolo di modelle ed indossatrici. Introdotte dal “presentatore delle Miss” Alberto Bucci, show man e animatore, dapprima in abito da sera e poi con il costume ufficiale di Miss Livorno hanno sfilato nella nuova piazza di Fonti del Corallo (main partner da tantissimi anni del popolarissimo concorso-show labronico) Aurora Farabollini, Irene Fusi, Emy Di Bernardo Casella, Sofa Petrillo, Matilde Dinatti, Melissa Voltan, Giulia Pascazi, Greta Del Proposto, Linda Rossi, Alicya Ignoto, Viola Ceccarini, Sofia Creatini, Serena Molinari, Chiara Di Mattei, Alice Celli, Rachele Perini, Nicole Broccardi Schelmi, Francesca Buanne, Giulia Nardi, Ylenia Di Prisco, Mia Corbini Fontane, Michelle Fiordi, Gaia Petrucci e Agnese Panicucci.

A Fonti del Corallo, trasformato per l’occasione in un grande set di moda, le miss-modelle hanno animato per un pomeriggio negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche, spot video e sfilate, hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile. Ci sono stati momenti dedicata alla musica con la partecipazione della giovane cantante Alessia Giovannoni e spazi danza curati dai corpi di ballo dell Nina Dnce Group guidati da Serena Sicilia.

La Miss Fonti del Corallo 2026, quest’anno anche Miss Social, verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni (24 luglio) con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdi e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 23 luglio (giorno prima della finale): sarà sufficiente accedere alla pagina facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Questa votazione includerà anche le Miss che parteciperanno ad un’altra selezione già programmata alle Fonti per il pomeriggio di venerdi 17 luglio (inizio alle 17,15), giorno in cui un’altra selezione porterà in scena altre ragazze, sempre a Fonti del Corallo. Tutte le partecipanti di venerdi scorso e del 17 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Social Fonti del Corallo 2026” tramite i voti dei propri fans. Ma una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, è stata comunque proclamata: la “Miss Shopping 2026 del giorno”, quella più votata dalla giuria tecnica di venerdi è risultata Michelle Fiordi, 16 anni compiuti a febbraio, studentessa al Cecioni, esperienza da animatrice, aspirazioni da psicologa criminale. Hobby in palestra, le piace cantare e sfilare. E’empatica, affettuosa, a volte orgogliosa e un po permalosa.

E’stata chiamata a ricevere la fascia della selezione, fiori di Biricotti, buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale (che saranno consegnati in Terrazza Mascagni) e tanti altri gadgets offerti dai negozi presenti in Galleria. Altre menzioni, ai fini della classifica di Miss BluMare (concorso promosso dalla MSC Crociere al quale Miss Livorno è abbinato), sono stati assegnati da Fabrizio Cremonini (event manager del gruppo IGD, per conto della direzione di Fonti del Corallo) a Agnese Panicucci (22 anni, alta1,70, occhi verdi, diplomata in amministrazione, finanza e marketing) e Aurora Farabollini, 18 anni compiuti, studentessa, esperienza da segretaria in agenzia assicurativa, aspirazioni da cardiochirurga.

Terminata la prima tappa, sono ora aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione di mercoledi prossimo 15 luglio (inizio alle 21,30) presso la Pasticceria Gonnelli di Piazza Grande (per info e prenotazione tavoli 0586/326284 oppure 366/9801546), dove tante altre ragazze si daranno battaglia per conquistarsi un posto alla finale del 23 in Terrazza Mascagni. Anche in questa occasione non mancherà spettacolo, animazione, musica e sfilate di moda.

Altra selezione, l’ultima, vedrà poi impegnate le “bimbe di scoglio” (così scherzosamente definite da sempre da Vezio Benetti, presidente ad honorem della giuria di Miss Livorno) presso il locale STONE, in un suggestivo angolo della Venezia (Scali delle ancore 6, info 0586/1584021) domenica 19 luglio alle ore 21,30.

Tutte le ragazze che volessero prendere parte a questo e ad altri eventi connessi a Miss Livorno potranno contattare il numero telefonico di riferimento 338/9968869 (solo w/app) o visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” o la pagina Instagram Miss Livorno dedicata alla manifestazione.

Una anteprima sugli ospiti (tanti) della finale: sarà presente direttamente dalla trasmissione televisiva “Casa a prima vista” su Canale 31 Real Time l’agente “Super Tuscany” Matteo Nencioni.