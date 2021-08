Home

Eventi

Miss Livorno, le vincitrici della tappa di Calafuria. Il 20 la finale alla Terrazza

Eventi

13 Agosto 2021

Miss Livorno, le vincitrici della tappa di Calafuria. Il 20 la finale alla Terrazza

Livorno 13 agosto 2021

Dopo i casting e gli appuntamenti-spettacolo, la kermesse di Miss Livorno ha concluso nei giorni scorsi la sua fase selettiva.

Nel corso di un ultimo show, c’è stato l’ultimo appello per partecipare a Miss Livorno 2021-XXXI edizione, con l’opportunità anche alle iscritte dell’ultim’ora di sfilare in passerella al fine di ottenere il lasciapassare per il gran galà finale, che si svolgerà alla Terrazza Mascagni venerdi 20 agosto.

Miss Livorno 2021, come l’anno scorso, avrà un seguito anche il giorno successivo

Sempre alla Terrazza sarà presentata una sfilata di alta moda organizzata in collaborazione con l’agenzia Arte e Moda di Massa, nel corso della quale le Miss premiate la sera precedente saranno pienamente calate nel ruolo di modelle ed indossatrici

Ancora una volta, dunque, la musica, la moda, lo sport e la bellezza sono stati gli ingredienti di una serata condotta dal presentatore storico delle Miss Alberto Bucci, protagonista di una parentesi che ha commosso tutti: solo ai saluti finali ha rivelato di aver perso la mamma la mattina stessa.

La sua professionalità e la sua appartenenza alla “famiglia” di Miss Livorno l’hanno spinto ad essere comunque presente, sicuro che anche l’anziana mamma Andreina avrebbe apprezzato.

i verdetti dei giurati, hanno portato all’elezione di tre Miss vincitrici di “tappa” e di altre tre ragazze “segnalate” ai fini della classifica per Miss BluMare:

Arsenja Mecja (sesta classificata), Aira Ladu (quinta), Allegra Coluccini (quarta), Francesca Gallinari (terza, Miss Sport), Ilaria Frasca (al secondo posto quale Miss Fashion) e quindi lei, la reginetta di Calafuria, ovvero Carlotta Orsini, premiata da Daniele Domenichini in rappresentanza della proprietà del locale e da Chiara Gai, Miss Livorno 2020.

Carlotta Orsini ha venti anni compiuti a aprile, alta 1,83, maturità al Liceo scientifico sportivo ed attualmente studentessa alla facoltà di Economia. Pratica con successo la pallavolo ed aspira seriamente a diventare una indossatrice. Ragazza simpatica e socievole, la neo Miss Calafuria si autodefinisce un po’ timida e testarda.

Ha già partecipato in passato ad altri concorsi di bellezza e vede in Maurizia Cacciatori il personaggio stimato da imitare.

Le sei premiate di Calafuria andranno ora ad aggiungersi alle altre ragazze precedentemente qualificate per la finale, che calcheranno la lunga passerella della Terrazza Mascagni per aggiudicarsi il titolo di reginetta labronica, oltre a tante altre fasce messe in palio dall’organizzazione Cronosax.

Tutte le finaliste

Ecco le finaliste di Miss Livorno 2021: Aira Ladu, Carlotta Orsini, Ilaria Frasca, Giada Agostinelli, Adria Pugliese, Anna Polinti, Irene Biagetti, Gaia Tinucci; Clizia Armani, Erica Carbonell, Arianna Scartazza, Martina Quartararo, Arsenja Mecia, Aurora Bertini, Vittoria Diop; Francesca Gallinari, Sofia Mignoni, Allegra Coluccini, Sara Cantini, Greta Giusti, Rebecca Riu; Magdalena Gheorghita, Giuly Barrasso, Sarah Avantaggiato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin