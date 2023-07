Home

27 Luglio 2023

Miss Livorno, venerdì terza tappa al Camping Pineta del Calambrone

Livorno 27 luglio 2023 – Miss Livorno, venerdì terza tappa al Camping Pineta del Calambrone

A distanza di tredici anni la manifestazione Miss Livorno tornerà al Camping Pineta del Calambrone. Il popolare concorso-show labronico, che è nel pieno del suo tour estivo in locali, piazze e centri commerciali del litorale, sbarcherà venerdi sera (inizio alle 21,30) al Pineta, ospite della direzione del campeggio e del ristorante di Nicola Parcesepe.

Sarà questa la prima tappa fuoriporta della Miss 2023 –trentatreesima edizione-, ma non sarà l’ultima in trasferta :

per venerdi 4 agosto, infatti, le bimbe livornesi, dopo aver partecipato alla selezione in Piazza Grande da “Dolli” (lunedi 31 sera), saranno attese al Bagno Imperiale di Tirrenia il 4 agosto, dove daranno vita ad una ultima selezione che rappresenterà anche una sorta di prefinale, con la presumibile partecipazione di tante ragazze in passerella.

Come avvenne il 3 agosto del 2010 (Miss Livorno fu eletta poi ai Pancaldi Martina Spagnoli) la presentazione delle partecipanti al Pineta avverrà nel corso di una serata in cui si intrecceranno moda. danza, musica e sport.

Probabilmente accompagnate da tanti “fans” ed accolte con curiosità ed interesse dall’eterogenea popolazione del campeggio, le aspiranti Miss sfileranno inizialmente in abito elegante e successivamente in costume, pettinate dallo staff di Hair Salon di via della Coroncina (coiffeur ufficiale di Miss Livorno 2023) ed introdotte dall’animatore-show man Alby. Le uscite saranno intervallate dalle coreografie della scuola Dance Master di via delle Cateratte (diretta da Riccardo Bonaretti), da spazi musicali con la partecipazione delle giovani cantanti Francesca Lenzi e Laura Simoni e dall’esibizione degli atleti-performer dello Zen Club di via Pera.

Per tutte le ragazze che volessero partecipare a questa e ad altre tappe della Miss il numero telefonico da contattare è 338/9968869, oppure scrivere a cronosax@hotmail.it , oppure consultare i canali web FB e Instagram dedicati a Miss Livorno. Per info e prenotazioni cena per venerdi (sono stati creati appositi menù “Miss Livorno”, anche di pizza), chiamare il 370/1003284.

