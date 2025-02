Home

Eventi

Miss Mamma italiana, a Sanremo premiata Anna Mammoliti di Solvay

Eventi

13 Febbraio 2025

Miss Mamma italiana, a Sanremo premiata Anna Mammoliti di Solvay

Livorno 13 febbraio 2025 Miss Mamma italiana, a Sanremo premiata Anna Mammoliti di Solvay

. Proseguono con successo e in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2025”, concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Mercoledì 12 febbraio, a Sanremo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2025”.

La giuria ha proclamato vincitrice, VERONICA SAVA, 41 anni, makeup artist, di Villanova di Mondovì (Cuneo), mamma di Eleonora e Michele, di 15 e 9 anni

La fascia “ Miss Mamma Italiana GOLD ” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad ANNA MAMMOLITI , 52 anni, operaia, di Rosignano Solvay (Livorno) , mamma di Vanessa di 32 anni;

mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a MONICA VALLERINO, 59 anni, vocal coach, di Genova, mamma di Elisa e Matteo, di 31 e 26 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso.

Bellissimo il colpo d’occhio, in una gremitissima Piazza Colombo, con le Mamme Miss Madrine (vincitrici delle varie selezioni italiane), che per questa occasione, hanno indossato il k-way rosa, della città di Bellaria Igea Marina, che anche quest’anno, ospiterà le Fasi Finali del concorso, dall’11 al 14 settembre 2025.

Sicuramente un’operazione promozionale per la località turistica romagnola, alla presenza di migliaia di persone, presenti nella “città dei fiori”, per la settimana del Festival di Sanremo.

Le mamme interessate a partecipare a “Miss Mamma Italiana” (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it