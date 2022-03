Home

Miss Mamma Italiana: la cecinese Daria Amedali, conquista il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali

21 Marzo 2022

A VOLTERRA (PI), ELETTA “MISS MAMMA ITALIANA”

Premiata una Mamma di Cecina (LI)

Volterra (Pisa).21 marzo 2022

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te. Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, all’Allegroitalia Nazionale di Volterra, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”.

Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione ERICA MARANI, 40 anni, geometra ed arredatrice, di Spello (PG), mamma di Christian e Teresa, di 14 ed 8 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad OLGA DOMINGUEZ, 51 anni, istruttrice di fitness, di Firenze, mamma di Gabriele e Javier, di 19 e 14 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a PAOLA POGGIONI, 60 anni, dipendente orafa, di Arezzo, mamma di Francesca di 40 anni.

Queste le altre mamme premiate che, insieme ad Erica Marani, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2022”; in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

◦ “Miss Mamma Italiana Arianne” LINDA FORESI, 38 anni, collaboratrice scolastica, di Collazzone (PG), mamma di Lavinia di 5 anni;

FEDERICA MAZZANTI, 44 anni, accompagnatrice turistica, di Signa (FI), mamma di Diego e Denis, di 15 ed 8 anni ◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza”

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” MARIA MELINDA ROMERO, 40 anni, guardia giurata, di Firenze, mamma di Jorge, Adonis, Jose, Ferna e Perla, di 24, 23, 21, 20 e 19 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen (dai 56 anni a salire):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” SILVIA RIVIERI, 46 anni, fotografa, di Lucca, mamma di Helena, Giulia e Matteo, di 27, 21 e 18 anni;

CHIARA DI DONATO, 48 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Alessio ed Alberto, di 15 e 10 anni: ◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sportiva”

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” DARIA AMEDALI, 54 anni, insegnante, di Cecina (LI), mamma di Melissa, Margherita, Lucrezia e Leonardo, di 28, 23, 21 e 10 anni;

IDA CONTE, 52 anni, casalinga, di Castelfranco Piandiscò (AR), mamma di Davide, Anthony e Gloria, di 29, 26 e 21 anni; “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe”

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare” RAFFAELLA DE VINCENZO, 61 anni, assistente amministrativa, di Fornacette (PI), mamma di Luca di 37 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro.

Ospiti d’onore

Chiara Nora Giani “Miss Mamma Italiana Fotogenia 2012”

Gennaro Leonardi “il Babbo più Bello d’Italia Gold 2021”

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto in allegato: Daria Amedali di Cecina (LI).

