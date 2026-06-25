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Miss Mamma Italiana, sul podio due signore di Cecina e Piombino

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25 Giugno 2026

Miss Mamma Italiana, sul podio due signore di Cecina e Piombino

Livorno 25 giugno 2026 Miss Mamma Italiana, sul podio due signore di Cecina e Piombino

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, in Piazza dell’Horme a Faella, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”. La giuria, ha proclamato vincitrice di selezione, ELISA ZACCHINI, 43 anni, commessa, di Piombino (LI), mamma di Enea di 7 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad ANNALISA BRUNO, 48 anni, operatrice olistica, di Tavarnelle Val di Pesa (FI), mamma di Luigi di 12 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a DIANA SCUCCIMARRA, 68 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 38 anni.

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Dolcezza” CLAUDIA PERINI, 45 anni, impiegata, di Cavriglia (AR), mamma di Sophia di 12 anni;

◦ “Miss Mamma Solare” ELENA MENNELLA, 43 anni, consulente assicurativo, di Cecina (LI), mamma di Tony di 9 anni;

◦ “Miss Mamma Sportiva” ALESSANDRA GHEZZI, 44 anni, operaia orafa, di Castiglion Fiorentino (AR), mamma di Kevin di 20 anni;

◦ “Miss Mamma Radiosa” SILVIA CANTINI, 47 anni, impiegata, di Barberino Tavarnelle (FI), mamma di Gaia ed Alessia, di 14 e 13 anni;

◦ “Miss Mamma Eleganza” LUANA GARRUTI, 54 anni, impiegata, di Narni (TR), mamma di Christian ed Emanuele, di 19 e 15 anni;

◦ “Miss Mamma Sprint” ANNA REDINI, 49 anni, impiegata, di Pisa, mamma di Teodoro e Galileo, di 19 e 17 anni;

◦ “Miss Mamma Sorriso” SILVIA NELLO, 48 anni, imprenditrice, di Cascina (PI), mamma di Diana di 24 anni;

◦ “Miss Mamma Glamour” CRISTINA NELLO, 63 anni, casalinga, di San Giuliano Terme (PI), mamma di Federico e Lorenzo, di 42 e 31 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e dalle Mamme Miss BARBARA SEMERARO e RAFFAELLA DE VINCENZO.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto in allegato: da sinistra, Elena Mennella di Cecina ed Elisa Zacchini di Piombino.