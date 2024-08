Home

Eventi

Miss Reginetta d’Italia, anche quest’anno la finale regionale a Livorno

Eventi

6 Agosto 2024

Miss Reginetta d’Italia, anche quest’anno la finale regionale a Livorno

Livorno 6 agosto 2024 – Miss Reginetta d’Italia, anche quest’anno la finale regionale a Livorno

L’anno scorso la finale regionale di Miss Reginetta D’Italia (https://www.reginettaditalia.it/)allo Chalet della Rotonda fu un successo strepitoso, il locale gremito con i ragazzi appesi alle ringhiere del cancello per assistere allo spettacolo e oltre 13 mila persone che guardarono l’evento in diretta sul profilo TikTok della Hash Eventi.

Con questi numeri gli organizzatori non hanno potuto fare altro che confermare la finale regionale allo Chalet della Rotonda anche per il 2024, con l’evento che si terrà domani, mercoledì 7 agosto con inizio fissato per le 21:15

Saranno 16 le ragazze toscane, più precisamente dalle province di Massa-Carrara, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia che si contenderanno l’accesso alla finale nazionale di Riccione in programma dal 2 all’8 settembre, dove per l’intero soggiorno saranno spesate dall’organizzazione.

Inoltre le finaliste nazionali parteciperanno al reality show “Queen Mood”, il primo format televisivo sulla vita delle miss dietro le quinte.

La serata sarà presentata da David Dell’Omodarme e DebBlood facce note delle televisioni nazionali e regionali. Fra gli ospiti presenti in giuria ci sarà lo storico attore livornese Pietro Fornaciari e Alessia Dall’Osto, 5° classificata assoluta di Miss Reginetta D’Italia 2023.

Le ragazze sfileranno accompagnate dalla musica di Simone Bravi, in arte Saimon e sotto la lente della macchina fotografica di Piero Parraless.

Il programma a cura della Hash Eventi oltre al momento dedicato alla moda comprende anche degli intermezzi musicali, ad aprire la serata sarà Giorgio Leoni in arte Gioen.

Poi spazio a 6 giovanissimi cantanti: Anna Baldi, Maya Valverde, Jacqueline Del Ticco, Matilde Jovino, Camilla Suardi e Francesco Di Fiore, tutti e sei provenienti dalla scuola di canto NovaInCanto e selezionati personalmente dal maestro Fabio Ceccanti. Ci sarà spazio anche per la danza grazie all’esibizione della scuola “Dance Master” con i ballerini Misha Kolesnikov, Greta SanGiorgio, Francesco Perelli e Greta Cappagli, accompagnati dal maestro Tommaso Liguoro.

Le uscite moda previste saranno 5: abbigliamento casual, abito da sera, costume, linea “VCN” a cura della giovane stilista livornese Viola Caterina Nardi e un’uscita sportiva a cura dell’Associazione Livorno Padel Club.

Il concorso Miss Reginetta D’Italia si sta affermando come uno dei più prestigiosi del settore, garantendo alla vincitrici a livello nazionale contratti di lavoro come modelle, fotomodelle e attrici. In attesa di svelare gli ospiti Vip per l’edizione 2024, per capire la dimensione del concorso basta citare due nomi presenti nel 2023: Manuela Arcuri in veste di madrina del concorso e Massimo Boldi in veste di giurato, che si è poi concesso ad uno sketch comico sul palco di Riccione.

La Toscana ha già scelto 3 finaliste provenienti dalle province di Arezzo,Firenze, Prato e Siena, per scoprire chi saranno le ultime 4 finaliste nazionali non ci resta che attendere domani sera, lo scorso anno fu un poker livornese con: Anna Cataldi, Anna Scotto, Vittoria Gai ed Emma Capannini, che lo Chalet della Rotonda possa portare di nuovo fortuna alle nostre bellezze locali?

Miss Reginetta d’Italia, anche quest’anno la finale regionale a Livorno