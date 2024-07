Home

Miss Toscana, 20 ragazze si sfideranno per la conquista della fascia nella tappa a Vicarello

26 Luglio 2024

Vicarello (Livorno), 26 luglio – Miss Toscana, 20 ragazze si sfideranno per la conquista della fascia nella tappa a Vicarello

Le selezioni di Miss Toscana 2024 lunedì 29 luglio fanno tappa a Vicarello per la terza edizione della Sagra del Frate.

In una rassegna gastronomica con al centro il gustoso e tradizionale dolce spazio anche alla bellezza all’interno dell’area feste in Piazza Don Milani.

La selezione va ad inserirsi nel cartellone degli eventi estivi organizzati dalla Pro Loco “Insieme si può” con il contributo nel Comune di Collesalvetti.

La sfilata inizierà alle 21.30, con le splendide aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Vicarello. Prevista la partecipazione di una ventina di ragazze. La presentazione è affidata a Raffaello Zanieri.

Sarà una grande festa, arricchita ovviamente anche da tantissime specialità enogastronomiche tra cui i mitici frati da cui prende il nome la manifestazione, con stand ristorazione e bar aperti dalle ore 19.30