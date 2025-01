Missionari Vincenziani in pellegrinaggio a Montenero per i 400 anni della Congregaione

Home

24 Gennaio 2025

25 gennaio: al Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero ( Livorno) , il Pellegrinaggio della Famiglia Vincenziana in occasione dei 400 anni di fondazione della Congregazione della Missione

Missionari Vincenziani in pellegrinaggio a Montenero per i 400 anni della Congregazione

La Congregazione della Missione si appresta a vivere un’importante ricorrenza giubilare: i 400 anni dalla fondazione ad opera di San Vincenzo de’ Paoli il 17 aprile 1625. La Provincia italiana della Congregazione della Missione ha posto in rilievo due date: il 25 gennaio, in concomitanza con la Festa della conversione di San Paolo, in cui indice il pellegrinaggio della Famiglia Vincenziana presente nelle varie realtà regionali e il 27 aprile, prima domenica dopo Pasqua, festa di anniversario dai 400 anni della Congregazione della Missione, con la celebrazione giubilare in ogni chiesa e casa della missione dei padri vincenziani.

Il prossimo 25 gennaio, nella data cara a San Vincenzo perché proprio in quel giorno del 1617, predicando ai contadini nella Francia del nord, comprese che si sentiva chiamato a portare il Vangelo alla povera gente delle campagne, i Missionari Vincenziani d’Italia vivranno il giubileo di fondazione con una serie di importanti iniziative sul territorio, accompagnate dalla realizzazione del progetto, “una casa per tutti”, nell’ambito dell’iniziativa mondiale “delle 13 case”, dell’Alleanza Vincenziana con le persone senza fissa dimora, sull’esempio di San Vincenzo che a Parigi nel 1643 costruì tredici case per i poveri. Le offerte raccolte durante la Celebrazione Eucaristica del 25 gennaio saranno così interamente devolute per sostenere i seguenti progetti dei Missionari Vincenziani italiani: la “casa dei papà” a Catania; il“foyer” per detenuti a Tolmezzo; il progetto: “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” a Scutari.

Per quanto riguarda il pellegrinaggio della Famiglia Vincenziana al Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero (Livorno), nella giornata del 25 gennaio p.v., il programma prevede: ritrovo nel piazzale del Santuario alle ore 10,00; preghiera e saluto del Vice Rettore padre Luca Bernardo Giustarini; saluto dei rappresentanti della Famiglia Vincenziana; relazione di padre Ngombo André CM; Celebrazione Eucaristica ore 12,30; pranzo al ristorante adiacente al santuario.

Spiega Padre Francesco Gonella CM: “In qualità di consigliere spirituale delle conferenze della società di San Vincenzo de’ Paoli presenti in Toscana e anche come assistente spirituale dei gruppi di volontariato vincenziano sempre presenti in Toscana, esprimo la mia soddisfazione ed il mio entusiasmo rispetto all’iniziativa del pellegrinaggio che abbiamo organizzato per celebrare il Giubileo Vincenzo dei 400 anni di fondazione della congregazione della missione di San Vincenzo de’ Paoli. Sarà una giornata straordinaria per la nostra regione, saremo accolti al santuario della Madonna delle Grazie di Montenero per una celebrazione di ringraziamento per rilanciare il Carisma vincenziano in Regione per ritrovarci insieme per conoscerci e riprendere con entusiasmo il cammino di carità da offrire a questo mondo in questa regione ai nostri cari poveri. Grazie in anticipo per la partecipazione di coloro che hanno accolto l’invito al pellegrinaggio”.

La Penitenzieria Apostolica, a nome del Santo Padre Francesco concede l’indulgenza plenaria ai missionari vincenziani, ai membri della Famiglia Vincenziana, a tutti i fedeli fino al 17 aprile 2026, alle anime del purgatorio, attraverso la nostra preghiera, invocazione alla ss. Vergine Maria e a san Vincenzo de’ Paoli, agli anziani, agli infermi e a tutti quelli che non possono uscire di casa. Per ottenere l’indulgenza occorre: visitare una chiesa Vincenziana, confessarsi negli 8 giorni precedenti o successivi, pregare secondo le intenzioni del Santo Padre cioè recitare secondo le intenzioni del Papa il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria, recitare il Padre nostro e il Credo e fare la comunione eucaristica. Il motto del Giubileo dei 400 anni della Congregazione della Missione di San Vincenzo de Paoli è: “Rivestitevi dello spirito di Gesù Cristo”