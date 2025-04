Home

8 Aprile 2025

Livorno 8 aprile 2025 “Missione Natura” in via dei Materassai, il cuore verde di Mistergreen

Mr. Green e quel gesto d’amore per la città e per la natura

Quella di Mr. Green non è solo una semplice storia di pulizia urbana, ma un vero e proprio atto d’amore. Un gesto che nasce da un cuore grato e da un profondo rispetto per l’ambiente. È una testimonianza di quanto anche le azioni più piccole, se guidate dai valori giusti, possano accendere una speranza e ispirare altri.

È con questi sentimenti che Mr. Green ha deciso di salire sulla sua bicicletta a pedalata assistita, carretto al seguito, per raggiungere un luogo simbolico della trascuratezza ambientale: il parcheggio di via dei Materassi. Un angolo troppo spesso dimenticato, teatro quotidiano di abbandoni e incuria. Nonostante l’impegno delle istituzioni, quel luogo continua a raccontare il peggio dell’inciviltà urbana. Ma proprio lì, dove in tanti chiudono gli occhi, lui ha scelto di intervenire.

Spinto dall’insegnamento di due figure fondamentali della sua vita – suo nonno Piero, che non c’è più, e sua nonna, ancora presente e guida insostituibile – ha trasformato un gesto semplice in qualcosa di potente. Raccolti 2,15 kg di plastica, un boiler e un neon, Mr. Green ha caricato tutto nel suo carretto e lo ha portato personalmente all’isola ecologica. Un atto apparentemente piccolo, ma dal grande significato.

«Non si trattava solo di rimuovere dei rifiuti – racconta – ma di dare un esempio, di lanciare un messaggio: il nostro impegno per l’ambiente non può più essere rimandato». Con il vento sul viso e il sole sulla pelle, la natura sembrava quasi accompagnarlo nel suo cammino, a ricordare che ogni sforzo in sua difesa è un passo nella direzione giusta.

Il suo grazie va soprattutto alla nonna, che gli ha trasmesso i valori del rispetto, della responsabilità e dell’amore per ciò che ci circonda. E il suo impegno continua: Mr. Green promette di non fermarsi, di non arrendersi. Perché ognuno di noi, anche da solo, può fare la differenza.

Un racconto che diventa esempio. Un esempio che diventa movimento. E forse, un giorno, anche quel parcheggio potrà tornare a essere un luogo degno di rispetto.

