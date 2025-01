Home

Cronaca

Ambiente

Mister Green al lavoro per l’ambiente anche a fine anno e inizio anno nuovo

Ambiente

2 Gennaio 2025

Mister Green al lavoro per l’ambiente anche a fine anno e inizio anno nuovo

Livorno 2 gennaio 2025 Mister Green al lavoro per l’ambiente anche a fine anno e inizio anno nuovo

Non si ferma mai Francesco Stefanini, noto a Livorno come “Mister Green”, l’instancabile ambientalista che dedica il suo tempo libero alla pulizia della città. Anche in un periodo di festa come il Capodanno, Francesco non ha rinunciato alla sua missione: combattere l’abbandono dei rifiuti e promuovere il rispetto per l’ambiente.

Il 31 dicembre, mentre molti si preparavano a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, Mister Green si è armato del suo inseparabile kit di raccolta e ha dedicato la giornata a ripulire gli Scali Olandesi. Qui ha raccolto ben 300 grammi di mozziconi di sigaretta, piccoli rifiuti che spesso sfuggono all’attenzione ma che rappresentano una grave minaccia per il decoro urbano e l’ambiente.

Non contento del lavoro svolto, il giorno seguente, primo dell’anno, ha deciso di continuare la sua opera in via Jacoponi. In questo tratto di strada, tristemente segnato dalla presenza di plastica e lattine abbandonate, Mister Green ha riempito due sacchi di rifiuti per un totale di 4 chili e 100 grammi. Un risultato impressionante, che dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua determinazione nel rendere Livorno un luogo più pulito e vivibile.

Francesco Stefanini non è solo un esempio di cittadinanza attiva, ma anche un simbolo di come l’azione di un singolo possa fare la differenza. Con la sua bici e il carrello, Mister Green continua a sensibilizzare i livornesi sull’importanza di rispettare l’ambiente e contribuire al benessere collettivo.

“La mia speranza è che sempre più persone si uniscano a questa causa,” ha dichiarato Francesco, sottolineando come ognuno possa dare il proprio contributo, anche con piccoli gesti quotidiani.

Le sue iniziative hanno già ispirato tanti cittadini e attirato l’attenzione dei media locali. Mister Green, con il suo instancabile impegno, è la dimostrazione che, anche nei momenti di festa, c’è spazio per prendersi cura della propria città e del pianeta.

Mister Green al lavoro per l’ambiente anche a fine anno e inizio anno nuovo