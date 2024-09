Home

Ambiente

3 Settembre 2024

Mister Green all’opera, ripulita l’area sotto il cavalcavia di via Jacoponi

Livorno 3 settembre 2024 – Mister Green all’opera, ripulita l’area sotto il cavalcavia di via Jacoponi

Questa mattina, sotto il cavalcavia in via Jacoponi a Livorno, Francesco Stefanini, noto come “Mister Green,” ha dedicato il suo tempo libero a un’altra missione ecologica, ripulendo la zona dalla plastica abbandonata. Armato di guanti, sacchi e del suo inconfondibile carretto agganciato alla bicicletta, Mister Green ha raccolto 2,45 chili di plastica, dimostrando ancora una volta il suo impegno verso l’ambiente.

Oltre alla plastica, l’ecologista urbano ha rinvenuto i resti di un televisore a schermo piatto abbandonato sotto il cavalcavia. Con il consueto entusiasmo e determinazione, ha caricato tutto sul suo carretto e si è diretto verso il centro di raccolta rifiuti per smaltire correttamente il materiale recuperato.

Mister Green, ormai una figura simbolo a Livorno per le sue attività di pulizia, continua a dimostrare come anche le piccole azioni quotidiane possano fare la differenza. Il suo impegno personale è volto non solo alla raccolta dei rifiuti, ma anche alla sensibilizzazione della comunità sull’importanza di mantenere pulita la nostra città e di rispettare l’ambiente.

Queste iniziative volontarie, come quella di oggi in via Jacoponi, non solo migliorano l’estetica delle zone urbane, ma rappresentano un gesto concreto nella lotta all’inquinamento da plastica e al degrado urbano. Mister Green ci ricorda che il cambiamento inizia da ognuno di noi, con gesti semplici ma significativi, e che una città più pulita è il riflesso di una cittadinanza più attenta e responsabile.

Livorno può certamente essere orgogliosa di cittadini come Francesco Stefanini, che con il loro esempio quotidiano dimostrano quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo

Ecco Mister green all’opera e quello che ha tolto dall’ambiente, guarda il video

