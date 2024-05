Home

Cronaca

Ambiente

Mister Green da l’esempio e giovani 20enni lo aiutano, puliti gli scogli dietro la Baracchina Rossa

Ambiente

20 Maggio 2024

Mister Green da l’esempio e giovani 20enni lo aiutano, puliti gli scogli dietro la Baracchina Rossa

Livorno, 19 maggio 2024 – Mister Green da l’esempio e giovani 20enni lo aiutano, puliti gli scogli dietro la Baracchina Rossa

Francesco Stefanini, noto come Mister Green, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per l’ambiente, ma questa volta con una piacevole sorpresa. sabato pomeriggio, partito come al solito da solo, ha trovato un prezioso aiuto in un gruppo di giovani ventenni, ragazzi e ragazze, che hanno deciso di unirsi a lui nella sua missione di pulizia.

Inizialmente indeciso tra dirigersi agli scogli dietro la Baracchina Rossa o andare a Pian di Rota, Mister Green ha scelto il mare, partendo di casa alle 15:00 e restando fino alle 19:00.

Gli scogli dietro la Baracchina Rossa, vengono usati come cestini improvvisati soprattutto all’inizio della stagione estiva, per questo necessitavano urgentemente di pulizia. “Non sappiamo come mai, ma ogni anno leviamo sempre tanti sacchi di immondizia”, ha spiegato Mister Green.

Nonostante il caldo intenso e incessante, la determinazione di Francesco ha avuto la meglio. Questa volta, però, non era solo nella sua impresa. Un gruppo di giovani ventenni, ispirati dal suo esempio, ha deciso di unirsi a lui. “La volontà di queste persone era tantissima”, ha commentato Stefanini, visibilmente grato per l’aiuto ricevuto. Insieme, hanno raccolto tre sacchi di immondizia e trovato tre taniche, restituendo così agli scogli un aspetto più pulito e accogliente.

“Li ho ringraziati moltissimo e ci siamo detti che ci rincontreremo per fare qualche altra pulizia insieme”, ha aggiunto Mister Green, evidenziando l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra. Questo incontro ha mostrato come il suo instancabile impegno non solo stia avendo un impatto diretto sull’ambiente, ma stia anche ispirando le nuove generazioni a prendere parte attiva nella cura del territorio.

L’iniziativa di oggi non è solo un esempio di impegno ambientale, ma anche un segnale positivo del coinvolgimento dei giovani nella protezione dell’ambiente. La partecipazione di questi ragazzi e ragazze dimostra che le nuove generazioni sono pronte a fare la loro parte per mantenere puliti e sicuri i luoghi che tutti noi condividiamo.

Mister Green continua così la sua missione, sperando che sempre più persone seguano il suo esempio e si uniscano a lui nelle future operazioni di pulizia, rendendo Livorno un luogo migliore per tutti.

Mister Green da l’esempio e giovani 20enni lo aiutano, puliti gli scogli dietro la Baracchina Rossa