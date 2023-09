Home

21 Settembre 2023

Livorno 21 settembre 2023 – Mister Green denuncia una discarica abusiva nel verde di via di Salviano a Livorno

Un’immagine sconcertante si presenta agli occhi di Francesco Stefanini, noto come Mister Green, il volontario che da anni si dedica alla pulizia dei luoghi naturali invasi dalla plastica e dai rifiuti. Durante una delle sue escursioni in bicicletta, lungo una strada laterale di via delle Sorgenti a Livorno (zona Pian di Rota), si imbatte in quello che definisce una “vera e propria discarica” .

Decine di pneumatici ammucchiati nel verde, legno di mobili, qualche piccolo elettrodomestico, una materassa, e tanto ma tanto materiale di vario genere abbandonato.

Un’offesa all’ambiente e al paesaggio, che testimonia il malcostume di chi non rispetta le regole della raccolta differenziata e preferisce scaricare i propri rifiuti in mezzo alla natura.

Mister Green non si arrende e decide di segnalare la situazione alle autorità competenti, ma anche di chiedere l’aiuto di altri volontari per ripulire il luogo. “E’ un lavoro enorme, non basta una persona per togliere tutto il materiale di piccole dimensioni sparso e seppellito nella vegetazione, inoltre alcuni oggetti come i pneumatici e il materasso non li posso togliere” , spiega. “Ho bisogno dell’aiuto di altri volontari per gli oggetti piccoli da raccogliere, chiederò aiuto ad Acchiapparifiuti. Per gli altri materiali deve intervenire il Comune tramite l’azienda di rifiuti. E’ una situazione complessa e ci vuole tempo per organizzare” .

Acchiapparifiuti è un’associazione di cittadini che si occupa di ripulire le aree verdi dai rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento. L’associazione ha già collaborato con Mister Green in altre occasioni, come quando hanno ripulito il Parco della Pace da oltre 300 kg di rifiuti .

Mister Green e Acchiapparifiuti sono esempi virtuosi di cittadinanza attiva e responsabile, che contrastano con l’inciviltà e l’egoismo di chi non si cura delle conseguenze dei propri gesti. Abbandonare i rifiuti nel verde è un reato che può comportare sanzioni amministrative e penali , ma soprattutto è un danno irreparabile per l’ecosistema e per la salute pubblica. Per questo, è importante educare le persone al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti, promuovendo azioni di riciclo, riutilizzo e riduzione.

