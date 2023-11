Home

Ambiente

2 Novembre 2023

Mister Green, dopo il furto della sua bici torna in azione a Salviano e ringrazia chi ha contribuito all’acquisto del nuovo mezzo

Livorno, 2 novembre 2023 – Mister Green, dopo il furto della sua bici torna in azione a Salviano e ringrazia chi ha contribuito all'acquisto del nuovo mezzo

Mister Green, (Francesco Stefanini), è un ambientalista livornese che da anni si dedica alla pulizia delle strade e dei fossati della sua città dalla plastica e dai rifiuti abbandonati. Con la sua bicicletta e il suo carretto, Mister Green percorre le vie di Livorno e raccoglie tutto quello che trova, dando un esempio di civiltà e rispetto per l’ambiente.

Purtroppo, qualche settimana fa, la sua bici è stata rubata da ignoti, lasciandolo senza il suo prezioso mezzo di trasporto e di lavoro.

Mister Green non si è lasciato scoraggiare grazie e in pochi giorni ha raccolto 1.600 euro, grazie al contributo di:

una quarantina di persone, tra cui anche alcuni politici ed ex politici livornesi;

Delle associazioni Acchiapparifiuti e Anpana Livorno;

dei i negozi Bike store Mtb Cafe Vendita e Riparazione Biciclette Noleggio e assistenza E-bike; Accessori e Abbigliamento Di Emilio Camici.

Mister Green ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto del nuovo mezzo con il quale è tornato subito in azione.

Mercoledì 1 novembre, infatti, ha ripulito dalla plastica parte del fossato di via Boccherini nel quartiere Salviano. In un paio di ore “spese per l’ambiente”, Mister Green ha raccolto 3,75 kg di plastica

Mister Green è un eroe silenzioso che merita il nostro sostegno e la nostra ammirazione. Con le sue azioni quotidiane, ci ricorda l’importanza di preservare il nostro pianeta e di vivere in armonia con la natura. Speriamo che il suo esempio possa ispirare molti altri a seguire le sue orme e a fare la propria parte per rendere il mondo più pulito e più bello.

