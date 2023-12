Francesco Stefanini, noto come “Mister Green”, ha dimostrato un impegno straordinario per la salvaguardia dell’ambiente dedicando due giorni del suo tempo libero alla pulizia di una parte del fossato lungo via Pian di Rota. L’ecologista labronico ha svolto un’operazione di pulizia intensiva, rivelando la triste realtà della presenza di rifiuti plastici nell’ambiente e non solo.

Il risultato della sua dedizione è impressionante; 14 chili e 150 grammi di rifiuti, principalmente costituiti da bottiglie di plastica e lattine, sono stati raccolti attentamente da Mister Green lungo il letto del canale di scolo delle acque. Un gesto che va oltre il semplice volontariato, evidenziando la necessità di affrontare il problema dei rifiuti in modo più ampio.

Durante l’operazione di pulizia, Mister Green ha sorprendentemente recuperato non solo rifiuti comuni, ma anche oggetti più imponenti come; stampanti, una macchina da caffè a cialde e altri elettrodomestici abbandonati nel canale (esclusi dalla pesa dei 14 chili).

Questo atto di ecologia pratica dimostra il suo impegno non solo nella raccolta di rifiuti leggeri, ma anche nel liberare l’ambiente da oggetti più ingombranti e potenzialmente dannosi.

Tuttavia, Mister Green dichiara che la quantità di rifiuti rimossi rappresenta solo la punta dell’iceberg. “Mi piace tenere l’ambiente pulito, ma sono da solo, e quello che ho tolto in due giorni purtroppo è solo la minima parte”, afferma con un tocco di tristezza e consapevolezza della sfida ancora da affrontare.

Il gesto eroico di Mister Green è un richiamo all’importanza di un impegno collettivo per preservare il nostro ambiente. La sua iniziativa ispiratrice dimostra che anche un individuo, con dedizione e passione, può fare la differenza. L’esempio di Mister Green invita la comunità a riflettere sul proprio impatto ambientale e a unirsi nell’opera di tutela del nostro prezioso patrimonio naturale.

Ecco quello che ha trovato Mister Green