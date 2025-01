Mister Green e la raccolta di plastica in via Jacoponi: una dedica speciale al nonno Piero

Home

7 Gennaio 2025

Livorno, 7 gennaio 2025

Neppure una giornata umida e priva di sole ha fermato Francesco Stefanini, noto come Mister Green, nel suo impegno per l’ambiente. Questa volta, la sua attenzione si è concentrata sulla vegetazione sotto il cavalcavia in via Jacoponi che conduce al Calambrone. Qui ha affrontato con determinazione una nuova raccolta di rifiuti plastici.

Nonostante le difficoltà, Francesco è riuscito a riempire due sacchi di plastica, per un totale di 6,2 chilogrammi. Una cifra che testimonia quanto l’inquinamento sia ancora un problema da affrontare con serietà. Ma questa raccolta non è stata come le altre; è stata dedicata al nonno Piero, figura importante nella vita di Francesco, che gli ha trasmesso l’amore per l’ambiente fin da bambino. “Mio nonno diceva sempre: ‘Io voglio bene al mio mondo’,” ha raccontato Francesco con emozione.

Il gesto di Mister Green, in occasione della Befana, assume un significato ancora più profondo: è un messaggio rivolto a tutta la comunità per ricordare che prendersi cura dell’ambiente è un atto d’amore verso il pianeta e le generazioni future. I rifiuti raccolti sono stati smaltiti correttamente, contribuendo a mantenere più pulito e vivibile il territorio.

Francesco conclude con un augurio che è anche un invito: “Buona Befana a tutti, con l’invito a fare anche voi qualcosa di buono per il nostro mondo.”

Ancora una volta, Mister Green dimostra che anche i piccoli gesti, quando fatti con il cuore, possono fare la differenza.