Mister Green, il cavaliere dell'ambiente che non si ferma nemmeno a Ferragosto

Ambiente

16 Agosto 2023

Mister Green, il cavaliere dell’ambiente che non si ferma nemmeno a Ferragosto

Livorno 16 agosto 2023 – Mister Green, il cavaliere dell'ambiente che non si ferma nemmeno a Ferragosto

Mentre molti livornesi si godono il giorno di festa tra mare e grigliate, c’è chi non si arrende all’idea del caldo e della sporcizia e decide di dedicare il suo tempo libero a rendere la città più pulita e vivibile.

Si tratta di Francesco Stefanini, meglio noto come Mister Green, un magazziniere di 41 anni che da diversi mesi gira per Livorno in bicicletta con un carrello attaccato, raccogliendo i rifiuti abbandonati in strada, nei parchi e nelle spiagge.

Mister Green ha iniziato la sua attività durante la pandemia, quando è andato in cassa integrazione e ha preso la palla al balzo.

Da allora non ha più smesso, anzi ha ampliato il suo raggio d’azione e ha coinvolto altre persone e associazioni nella sua missione ambientalista.

Ha anche acquistato dei dispositivi per raccogliere i mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più diffusi e dannosi per l’ambiente, che trasforma in materiale riciclabile grazie a un’azienda che si chiama Re-Cig. Ha anche un progetto chiamato “Pedalare per brillare”, che consiste nel creare una flotta di bici attrezzate per la raccolta dei rifiuti e metterle a disposizione di chi vuole contribuire alla pulizia della città.

Una delle sue ultime imprese è stata quella di ripulire una piazzola dietro Obi a Levante. Qui, il giorno di Ferragosto ha raccolto 10 chili e 10 grammi di plastica ed altri rifiuti dal verde.

“Avevo già visto in precedenza la situazione dietro Obi e nel piazzale, non ho resistito all’idea di raccogliere tutto il possibile. Non mi sono arreso, appena sono arrivato sul posto il giorno di di Ferragosto con la mia insostituibile bicicletta assistita e carretto; ho preso la pinza acchiapparifiuti e piano piano in due ore ho riempito quattro sacchi di rifiuti”. – Ha raccontato Mr Green

La cosa che lo fa riflettere è l’inciviltà di chi mangia e lascia i rifiuti per terra, senza pensare alle conseguenze per la salute e l’ambiente. “Ci rimani veramente male di tutto ciò, sicuro che con questi ragazzi possiamo far di meglio dandoli il buon esempio

Penso che avere la nostra città pulita sia una soddisfazione per tutti, ognuno di noi deve metterci un po’ di impegno. Io non sono nessuno ma tutti insieme possiamo fare la differenza”. – Dichiara Mister Green

Mister Green è un esempio da seguire e da cui trarre ispirazione, un cavaliere dell’ambiente che non si ferma nemmeno a Ferragosto e che sogna di vedere la sua Livorno brillare.

