12 Settembre 2024

Livorno 12 settembre 2024 – Mister Green in azione: 20 chili di rifiuti rimossi dal canale di Via Boccherini

Via Boccherini, a Livorno, è nuovamente al centro dell’attenzione per l’incuria e il degrado che da tempo la caratterizzano. Solo ieri denunciavamo la situazione disastrosa del canale di scolo lungo la strada, trasformato in una discarica a cielo aperto. Ma dove spesso regna l’inciviltà, c’è anche chi si distingue per l’impegno e il rispetto per l’ambiente. È il caso di Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, un cittadino che ha fatto dell’ecologia la sua missione personale.

Nelle ultime ore, Mister Green ha dedicato il suo tempo libero a un nuovo intervento su Via Boccherini, rimuovendo ben 20 chili e 700 grammi di rifiuti dal canale. Un risultato straordinario che dimostra il suo impegno costante per la pulizia della città e per la difesa dell’ambiente. Bottiglie di plastica, vetro, lattine, tappi di secchi di vernice, vasi affondati e sacchetti di spazzatura galleggianti: tutto ciò è stato raccolto con pazienza e dedizione da questo instancabile volontario, che con guanti e sacchetti non si tira mai indietro quando si tratta di restituire dignità agli spazi comuni.

Questo non è il primo intervento di Mister Green in questa zona. Già il 14 luglio 2024, lo stesso Stefanini si era recato sul posto, raccogliendo quasi 6 chili di rifiuti. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, la situazione non sembra migliorare in modo duraturo. Come accade spesso, la pulizia effettuata con tanto impegno viene vanificata da nuovi episodi di inciviltà. Ogni volta che Mister Green libera i canali dai rifiuti, in pochi giorni quegli stessi luoghi vengono nuovamente invasi da spazzatura abbandonata da cittadini poco rispettosi dell’ambiente.

Per Francesco Stefanini, Via Boccherini e altre zone critiche di Livorno rappresentano un vero e proprio cruccio. “Nonostante la pulizia e l’impegno costante, sembra che non ci sia mai fine all’inciviltà,” afferma Mister Green, che però non si lascia scoraggiare. “Ogni piccolo gesto conta, e anche se può sembrare una battaglia senza fine, io continuerò a fare la mia parte.”

Il lavoro di Mister Green non è solo un esempio di cittadinanza attiva, ma anche un monito per tutti noi. L’impegno per un ambiente più pulito e decoroso deve partire da ciascuno di noi, nel quotidiano, con gesti semplici ma fondamentali: non abbandonare i rifiuti per strada, smaltirli correttamente, rispettare gli spazi comuni.

Livorno ha bisogno di più persone come Mister Green, ma soprattutto di una maggiore consapevolezza collettiva. Non possiamo affidare il benessere della nostra città solo all’impegno di pochi volontari: il rispetto per l’ambiente è un dovere di tutti. Solo così potremo restituire decoro a luoghi come Via Boccherini e alle altre aree della città che, oggi più che mai, chiedono il nostro aiuto

