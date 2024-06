Home

16 Giugno 2024

Mister Green infaticabile paladino dell’ambiente in azione in via delle Cinta Esterna e delle Sorgenti

Livorno 16 giugno 2024 – Mister Green infaticabile paladino dell’ambiente in azione in via delle Cinta Esterna e delle Sorgenti

Francesco Stefanini meglio conosciuto come Mister Green è un ambientalista infaticabile che nel tempo libero dedica ore per riqualificare la nostra città. Armato di determinazione e di una bicicletta, dono di Massimo Pierucci, trasformata in un veicolo di salvezza ambientale con due cestini per la raccolta dei rifiuti è intervenuto lungo due vie cittadine

Come ogni fine settimana, Mister Green ha deciso di far respirare la natura della sua città. Si è recato lungo le mura di Via della Cinta Esterna, dove, con l’aiuto di una pinza, ha raccolto la sporcizia abbandonata ai lati del marciapiede. Nonostante la delusione per l’indifferenza di molti, il suo amore per la città lo ha spinto a riempire entrambi i cesti e a promettere un ritorno, per continuare la sua missione di pulizia.

Ma l’opera di Mister Green non si ferma qui. Prosegue in Via delle Sorgenti, dove ha rimosso dall’ambiente ben 5,5 chili di plastica, oltre a un forno a microonde e una piccola stufa elettrica. Questi rifiuti, testimoni silenziosi dell’inciviltà umana, sono stati trasportati al centro di recupero per un corretto smaltimento.

La storia di Francesco Stefanini, alias Mister Green, è un inno all’azione individuale e alla responsabilità collettiva. Ci ricorda che ogni gesto, anche il più piccolo, può contribuire a cambiare il mondo. La sua infaticabile dedizione è un faro di speranza in un mare di apatia, e il suo esempio dovrebbe ispirarci tutti a fare la nostra parte per l’ambiente.

In un’epoca in cui l’ambiente è sotto assedio, figure come Mister Green sono essenziali. Sono i veri eroi dei nostri tempi, che con azioni concrete dimostrano che il cambiamento è possibile

