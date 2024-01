Home

Mister Green, l’ecologista di Livorno, in azione per la pulizia delle strade: 3 chili di rifiuti raccolti in tre ore

28 Gennaio 2024

Livorno 28 gennaio 2024

Francesco Stefanini, noto come “Mister Green,” ieri, Sabato 27 gennaio, ha dedicato il suo tempo libero a un’iniziativa di pulizia lungo la rotatoria che separa via da Vinci da via Salvatore Orlando.

Armato della sua bicicletta elettrica con un carretto appositamente attrezzato, guanti e pinze, Mister Green; si è impegnato a ripulire i marciapiedi da rifiuti plastici e altri vari altri materiali.

Mister Green si è recato sul posto con l’intenzione di contribuire al miglioramento della pulizia urbana. Durante l’operazione di pulizia, che ha richiesto tre ore del suo prezioso tempo libero, ha raccolto una varietà di rifiuti, tra cui bottiglie di plastica e vetro, polistirolo, cartone e altri materiali disseminati lungo la carreggiata.

Il risultato del suo sforzo è stato impressionante, due sacchi riempiti di rifiuti, che totalizzano un peso di 3 chili. Una volta completata la raccolta, Mister Green ha assicurato che i rifiuti venissero smaltiti correttamente, portandoli al centro di smaltimento per la differenziata.

Mister Green, noto per il suo impegno costante nella tutela dell’ambiente, ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione a un Livorno più pulito e sostenibile. Il suo esempio ispiratore è un richiamo a tutti i cittadini affinché si uniscano agli sforzi per mantenere la città libera da rifiuti e preservare la bellezza del territorio.

Il gesto di Mister Green non solo contribuisce a migliorare l’aspetto estetico della città, ma promuove anche un importante messaggio di responsabilità ambientale e comunitaria. La sua iniziativa rappresenta un esempio di come un singolo individuo possa fare la differenza nella cura del proprio ambiente.

In un periodo in cui la consapevolezza ambientale è sempre più cruciale, Mister Green continua a guidare con l’esempio, dimostrando che anche le azioni quotidiane, come la pulizia delle strade, possono avere un impatto positivo significativo sulla comunità e sull’ambiente.