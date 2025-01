Livorno 5 gennaio 2024 Mister Green non si ferma: ripulita via Firenze dall’ennesimo abbandono

Francesco Stefanini, noto come Mister Green, non conosce pause quando si tratta di prendersi cura dell’ambiente. Ieri pomeriggio, in una giornata fresca ma soleggiata, l’instancabile ambientalista ha deciso di affrontare un nuovo caso di abbandono di rifiuti in via Firenze, nella Piazzola.

“Non potevo ignorare l’ennesimo scempio,” ha dichiarato Francesco, descrivendo la situazione. Con la sua immancabile bicicletta e il carretto al seguito, ha affrontato il compito con calma e determinazione. Sul posto erano stati abbandonati diversi televisori a tubo catodico, che Mister Green ha caricato due alla volta nel carretto, portandoli all’isola ecologica locale. Sono stati necessari due viaggi, ma Francesco si è detto soddisfatto del risultato: “Sono molto contento di aver tolto questi rifiuti dalla natura.”

L’opera di pulizia non si è fermata qui. Francesco ha segnalato ad Aamps la presenza di cinque sacchi pieni di lana di roccia, un rifiuto speciale che verrà ritirato direttamente dagli operatori autorizzati. Questo materiale, infatti, richiede un trattamento specifico per essere smaltito in sicurezza, e la prontezza di Mister Green nel segnalarlo sottolinea ancora una volta la sua attenzione ai dettagli e al rispetto delle regole.

Il suo intervento a via Firenze è solo l’ultimo esempio di un impegno costante per il decoro urbano e la salvaguardia dell’ambiente. Francesco Stefanini continua a ispirare la comunità livornese con il suo esempio concreto, ricordandoci che ogni piccolo gesto può contribuire a preservare la bellezza della nostra città e a combattere l’inciviltà.

“Spero che sempre più persone prendano a cuore il destino del nostro ambiente e si uniscano a questa causa,” ha concluso Francesco, invitando tutti a fare la propria parte per un futuro più pulito e sostenibile.