Mister Green pulisce il fosso di Pian di Rota

28 Agosto 2023

Mister Green, l’ambientalista che pulisce Livorno dai rifiuti

Livorno, 28 settembre 2023 – Mister Green pulisce il fosso di Pian di Rota

C’è chi si lamenta dell’inquinamento e chi invece si rimbocca le maniche e fa qualcosa di concreto per migliorare l’ambiente. Questo è il caso di Francesco Stefanini, in arte Mister Green, un cittadino livornese che da anni si dedica alla pulizia dei luoghi pubblici della sua città, rimuovendo dai fossi e dalla vegetazione i rifiuti abbandonati da persone incivili.

La sua ultima impresa è stata quella di ripulire un tratto della salita a Pian di Rota, che costeggia il fosso.

Qui ha tirato fuori di tutto:

un forno piccolo, una ruota, una valigia, un trasportino per gatti e tanta plastica. In totale ha raccolto tre sacchi di immondizia, che ha portato all’isola ecologica.

Mister Green non si arrende all’inciviltà delle persone e continua la sua missione con tenacia e passione. “Fino a quando potrò sarò sempre vigile per togliere dalla vegetazione tutta quello che non ci deve stare – dice – cerchiamo di migliorare sul fattore dell’abbandono giorno dopo giorno”. Il suo lavoro lo svolge in modo volontario e gratuito, senza chiedere nulla in cambio se non il rispetto per l’ambiente.

La sua giornata è stata lunga e faticosa: ha iniziato alle 9 del mattino fino alle 12.30 poi; nel pomeriggio dalle 17. 00 fino alle 20.30. Ha fatto sei viaggi all’isola ecologica e ha calcolato di aver raccolto 21 chili di rifiuti.

Mister Green è un esempio di cittadinanza attiva e di amore per la natura. La sua azione merita l’ammirazione e il sostegno di tutti. Lui dedica il suo lavoro alla sua nonna, che gli dice sempre: “Credici sempre nelle cose che fai e non arrenderti mai”.

