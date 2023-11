Home

8 Novembre 2023

Mister Green toglie la plastica abbandonata vicino alla sede ACI

Mister Green, l’eroe ecologico di Livorno

Livorno 8 novembre 2023 – Mister Green toglie la plastica abbandonata vicino alla sede ACI

Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, è un ambientalista livornese che da anni si dedica alla pulizia della sua città dalla plastica abbandonata. La sua missione è quella di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla raccolta differenziata.

Uno dei suoi ultimi interventi è avvenuto in via Largo Vera Funaro Modigliani, nella zona Levante di Livorno, vicino alla sede dell’ACI. Lì, Mister Green ha scoperto dietro a tre divisori di cemento, messi per impedire lo scarico abusivo di rifiuti, una grande quantità di spazzatura.

Non si è lasciato scoraggiare e, l’indomani, è tornato sul posto con i suoi attrezzi per raccogliere tutta la plastica e portarla al corretto smaltimento. In un solo sacco, ha raccolto più di due chili e trecento grammi di plastica, che altrimenti sarebbero rimasti a inquinare il suolo e l’aria.

Mister Green non si ferma mai e continua a cercare nuovi luoghi da ripulire e da rendere più vivibili. Il suo esempio è una fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono contribuire a salvaguardare il pianeta e a migliorare la qualità della vita. Mister Green è l’eroe ecologico di Livorno.

