7 Luglio 2024

Mister Green un sabato a salvare l’ambiente tra plastica, vernici e infissi

Livorno 7 luglio 2024 – Mister Green un sabato a salvare l’ambiente tra plastica, vernici e infissi

Nel pomeriggio di sabato 6 luglio, Francesco Stefanini, meglio noto a tutti come “Mister Green,” ha dedicato il suo tempo e le sue energie a un’azione encomiabile di pulizia ambientale. La zona interessata è stata l’area verde dietro la rotatoria di largo Petrolini, vicino alla sede dell’ACI, dove ha raccolto rifiuti abbandonati con un impegno e una dedizione che meritano un plauso.

Durante la sua opera di pulizia, Mister Green ha riempito ben quattro sacchi di plastica, contenenti bottiglie e lattine per un peso complessivo di 9,45 chili. Tuttavia, il suo impegno per l’ambiente non si è fermato qui. Ha trovato anche rifiuti ingombranti come sei bidoni di vernice pieni, delle ante di finestre in legno con i vetri, delle persiane in legno, un tavolo tondo pieghevole e un ventilatore.

Dimostrando grande attenzione e cura, Mister Green ha accatastato con ordine il materiale ingombrante e lo ha segnalato alle autorità competenti per la sua rimozione e il corretto smaltimento. Non contento di ciò, ha provveduto personalmente a trasportare i quattro sacchi di rifiuti e i sei bidoni di vernice all’isola ecologica, effettuando tre viaggi.

L’azione di Francesco Stefanini è un esempio luminoso di come l’impegno individuale possa fare la differenza nella tutela del nostro ambiente. Il suo gesto, oltre a ripulire un’area verde, rappresenta un forte messaggio di sensibilizzazione per la comunità, incoraggiando tutti noi a rispettare e proteggere il nostro pianeta.

Mister Green continua a dimostrare che con passione e determinazione, ognuno di noi può contribuire a un mondo più pulito e sostenibile. Il suo esempio è un invito a tutti noi a prendere parte attivamente nella salvaguardia dell’ambiente, ricordandoci che ogni piccolo gesto conta. Grazie, Francesco, per il tuo impegno e il tuo amore per la natura.

