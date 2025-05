Home

Cronaca

Ambiente

MisterGreen contro il degrado, operazione pulizia a Salviano: manichini, tv, ventilatore, tappeto e lettore cd rimossi

Ambiente

17 Maggio 2025

MisterGreen contro il degrado, operazione pulizia a Salviano: manichini, tv, ventilatore, tappeto e lettore cd rimossi

Livorno 17 maggio 2025 MisterGreen contro il degrado, operazione pulizia a Salviano: manichini, tv, ventilatore, tappeto e lettore cd rimossi

Neppure un cielo incerto riesce a fermare l’instancabile Mr. Green, il paladino dell’ambiente che anche oggi ha compiuto l’ennesima impresa contro il degrado urbano. Armato della sua bicicletta a pedalata assistita e dell’immancabile carretto, ha puntato dritto verso Salviano, quartiere livornese finito nel suo radar a causa di una situazione di abbandono che ha dell’incredibile.

Appena arrivato nel parcheggio davanti all’Expert, si è trovato davanti a una scena che definire desolante è un eufemismo: una vera e propria discarica abusiva nascosta tra l’erba alta. Tra i rifiuti sparsi a terra: due televisori a schermo piatto, un ventilatore a colonna, un lettore CD, tavole di legno provenienti da qualche ristrutturazione, sacchi di spazzatura, perfino pezzi di un manichino. Un’immagine che stride con qualsiasi idea di civiltà e decoro urbano.

Non si è perso d’animo. Ha caricato il carretto più volte, ha pedalato avanti e indietro dall’isola ecologica e ha compiuto tre viaggi pieni di rifiuti. Ma non è bastato: il degrado era troppo vasto anche per un cuore grande come il suo.

«Non è giusto», ha scritto. «Non è giusto che la natura debba pagare il prezzo dell’incuria e dell’indifferenza dell’uomo. Quel che ho visto oggi è solo un piccolo esempio di un problema più grande. Serve rispetto, senso civico, e forse anche un po’ più di amore per l’ambiente che ci circonda.»

Mr. Green non chiede medaglie, né lodi. Ma la sua azione – che unisce concretezza, determinazione e amore per la città – pone un interrogativo scomodo a tutti noi: quanto possiamo ancora tollerare l’abbandono e l’inciviltà prima di agire davvero?

La sua missione quotidiana non è solo quella di pulire, ma anche di risvegliare le coscienze. Salviano oggi è un po’ più pulita grazie a lui. Ma domani? Domani toccherà di nuovo a tutti noi.

MisterGreen contro il degrado, operazione pulizia a Salviano: manichini, tv, ventilatore, tappeto e lettore cd rimossi