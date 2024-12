Home

Cronaca

Ambiente

MisterGreen e Gianluca insieme per l’ambiente: ripulita la foce dello Scolmatore

Ambiente

2 Dicembre 2024

MisterGreen e Gianluca insieme per l’ambiente: ripulita la foce dello Scolmatore

Livorno 2 dicembre 2024 MisterGreen e Gianluca insieme per l’ambiente: ripulita la foce dello Scolmatore

Ieri, domenica 1° dicembre, MisterGreen, alias Francesco Stefanini, ha aggiunto un’altra missione al suo impegno ecologico ripulendo la foce dello scolmatore (lato livornese). Stavolta, però, non era da solo: al suo fianco Gianluca, un volontario che ha scelto di seguire le orme di MisterGreen, unendosi a questa importante iniziativa per la tutela dell’ambiente.

Insieme, i due hanno raccolto un totale di 41 chili e 200 grammi di rifiuti, riempiendo otto sacchi contenenti plastica, lattine e polistirolo. A questi si aggiungono pneumatici e materiali ferrosi, simbolo di quanto ancora ci sia da fare per combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Un esempio da seguire

Il contributo di Gianluca rappresenta un segnale importante: le azioni di MisterGreen non solo fanno la differenza sul territorio, ma ispirano altre persone a mettersi in gioco. “Il mio obiettivo non è solo ripulire, ma anche sensibilizzare,” ha ribadito Stefanini in altre occasioni, e l’aiuto ricevuto in questa missione dimostra che il suo messaggio sta attecchendo.

La foce dello scolmatore, come molte aree naturali, è purtroppo spesso vittima dell’incuria. Missioni come questa, condotte con passione e collaborazione, dimostrano che insieme si può fare molto per restituire dignità a questi luoghi e per preservare l’ambiente per le future generazioni.

MisterGreen invita tutti a unirsi alle sue iniziative, ricordando che anche un piccolo gesto può fare la differenza.

MisterGreen e Gianluca insieme per l’ambiente: ripulita la foce dello Scolmatore