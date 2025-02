Home

20 Febbraio 2025

Livorno 20 febbraio 2025 MisterGreen porta la sostenibilità nelle scuole: incontri educativi Bartolena

Nei giorni scorsi, la Scuola Secondaria di Primo Grado Bartolena ha ospitato una serie di incontri con Mr. Green, noto attivista ambientale impegnato nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti direttamente in aula, offrendo loro un’esperienza educativa stimolante e coinvolgente.

Durante gli incontri, Mr. Green ha affrontato argomenti di grande attualità, ponendo l’attenzione su tematiche fondamentali come il rispetto per l’ambiente, la riduzione dei rifiuti e l’importanza della raccolta differenziata. Attraverso esempi concreti e racconti delle sue esperienze sul campo, ha trasmesso ai ragazzi un messaggio chiaro: ognuno di noi può fare la differenza con piccoli gesti quotidiani.

L’interesse e l’entusiasmo degli studenti sono stati immediati. Coinvolti in domande e riflessioni, hanno dimostrato una crescente consapevolezza delle sfide ambientali e una volontà di contribuire a un futuro più sostenibile. L’iniziativa ha permesso di rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettiva, mostrando come la scuola possa essere un punto di partenza per un cambiamento concreto.

La Scuola Secondaria Bartolena si conferma dunque attenta alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, puntando su incontri educativi di grande valore. Il progetto con MisterGreen rappresenta un tassello importante in questo percorso, con la speranza che simili iniziative possano moltiplicarsi, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani nel cammino verso un futuro più verde e sostenibile.