17 Novembre 2023

Livorno 17 novembre 2023 – MisterGreen pulisce la spiaggetta della Scoglio della Regina

Francesco, che si fa chiamare MisterGreen, è un appassionato di ambiente. La sua missione è quella di raccogliere e smaltire correttamente la plastica e gli altri oggetti che il mare restituisce alla riva.

La sua ultima impresa è stata quella di ripulire la spiaggetta dopo la mareggiata causata dal Libeccio, un vento che ha provocato danni e disagi a Livorno. Il Libeccio, infatti, oltre a spezzare gli alberi, ha portato alla luce anche i rifiuti nascosti sotto le alghe.

Francesco ha raccontato la sua esperienza in un post su Facebook, dove ha pubblicato anche le foto dei rifiuti raccolti. Tra questi, una ruota, una sella di motorino e montagne di plastica. In totale, ha riempito tre sacchi per un peso di 13 kg e 65 grammi. Ha poi avvertito l’AAMPS, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Livorno, che provvederà al corretto smaltimento.

Francesco non si limita a pulire la spiaggetta, ma cerca anche di sensibilizzare gli altri cittadini sul problema dell’inquinamento marino. Nel suo post, ha espresso la sua preoccupazione per il mondo che lasceremo alle prossime generazioni e ha invitato tutti a migliorarsi per poter lasciare un mondo migliore agli adulti di domani.

Francesco è un esempio di civiltà e di amore per la natura. Il suo gesto è stato apprezzato da molti utenti, che lo hanno ringraziato e lodato per il suo impegno. Alcuni hanno anche espresso la volontà di unirsi a lui nella sua opera di pulizia. Francesco ha detto di essere felice di accogliere chiunque voglia aiutarlo e ha lasciato il suo contatto per organizzare delle giornate ecologiche.

Francesco Stefanini, il MisterGreen di Livorno, è un eroe silenzioso che merita il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Con la sua azione, ci ricorda che ognuno di noi può fare la differenza per salvaguardare il nostro pianeta.

